«Βιολάντα»: Βουβός πόνος στα Τρίκαλα για τις 5 αδικοχαμένες γυναίκες - Τα ευρήματα της τραγωδίας

Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων, αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα, αποχαιρετούν με οδύνη τις πέντε εργαζόμενες γυναίκες, που έφυγαν τόσο άδικα από την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», αφήνοντας πίσω τους οικογένειες και παιδιά.

Ομάδα ψυχιάτρων έχει αναλάβει τη στήριξη των παιδιών και των άλλων συγγενών των πέντε νεκρών εργατριών, ενώ ο πόνος των δικών τους ανθρώπων είναι αβάσταχτος.

Δέκα παιδιά έχασαν τις μητέρες τους στις στάχτες του εργοστασίου. Πέντε από αυτά ηλικίας από τριών έως και δεκαεπτά ετών θα ζουν και θα μεγαλώνουν χωρίς τη μαμά τους. Με πόνο ψυχής μιλούν για την τραγωδία συγγενείς των θυμάτων και κάτοικοι της θεσσαλικής πόλης.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή οι κηδείες

Τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο Τρικάλων ομάδα ψυχίατρων υποδέχεται και στηρίζει με διακριτικότητα και βαθιά ενσυναίσθηση τα παιδιά και τους στενούς συγγενείς των πέντε γυναικών. Οι σοροί των θυμάτων παραδίδονται στις οικογένειες και στους συγγενείς προκειμένου να γίνουν (Πέμπτη και Παρασκευή) οι κηδείες των αδικοχαμένων γυναικών.

Τι έδειξε η έρευνα για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο

Νέα στοιχεία για τον τρόπο διαρροής του προπανίου και την έκρηξη που οδήγησε στην τραγωδία με τον θάνατο πέντε γυναικών εργαζομένων, τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου 2026, έφερε στο φως η τεχνική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ).



Σύμφωνα με τα ευρήματα της προανάκρισης και τις αυτοψίες των πραγματογνωμόνων, το προπάνιο που προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας διέρρεε υπογείως για χρονικό διάστημα 4 έως 5 μηνών, χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Η ΕΡΤ παρουσίασε το σημείο όπου, όπως φαίνεται, σημειωνόταν διαρροή αερίου, που τελικώς προκάλεσε τη φονική έκρηξη και ισοπέδωσε τη γραμμή παραγωγής του εργοστασίου.

Όπως αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα των ανακριτικών αρχών, το προπάνιο φυλασσόταν σε δύο δεξαμενές χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων, τοποθετημένες στον περιβάλλοντα χώρο του εργοστασίου, σε απόσταση περίπου 27 έως 30 μέτρων από το κτίριο. Μέσω σωληνώσεων, το αέριο μεταφερόταν στους φούρνους και στη μονάδα παραγωγής που βρισκόταν στο ισόγειο.



Στη μονάδα παραγωγής υπήρχαν τέσσερις αισθητήρες ανίχνευσης, οι οποίοι θα μπορούσαν να προειδοποιήσουν σε περίπτωση διαρροής. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, η διαρροή δεν σημειώθηκε εντός του χώρου παραγωγής, αλλά εξωτερικά του κτιρίου.



Ειδικότερα, σε βάθος περίπου 80 εκατοστών κάτω από το έδαφος, διαπιστώθηκε εκτεταμένη διάτρηση των σωληνώσεων, από την οποία το υγρό προπάνιο διέρρεε σταδιακά, ποτίζοντας το έδαφος. Λόγω της κατηφορικής κλίσης, το αέριο κινήθηκε για περίπου 25 μέτρα προς το κτίριο και κατέληξε στο υπόγειο.



Στον υπόγειο χώρο, ο οποίος χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη αλλά παρέμενε ουσιαστικά ανενεργός, το προπάνιο πέρασε μέσα από ρωγμές του τσιμέντου και άρχισε να αεριοποιείται. Εκεί υπήρχαν δύο ηλεκτρικά πιεστικά μηχανήματα, τα οποία λειτουργούσαν περιοδικά για την παροχή νερού στις εγκαταστάσεις.

Ο μοιραίος σπινθήρας

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σπινθήρας από μία εκ των αντλιών προκάλεσε την ακαριαία ανάφλεξη του συσσωρευμένου προπανίου και την ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε.



Οι αξιωματικοί της ΔΑΕΕ έχουν λάβει πέντε ένορκες καταθέσεις, στις οποίες αναφέρεται ότι υπήρχε έντονη οσμή αερίου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όπως προκύπτει, εργαζόμενοι είχαν επισημάνει το ζήτημα στους προϊσταμένους τους, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια παρέμβαση.



Σημειώνεται επίσης ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε κατατεθεί σχέδιο πυρασφάλειας από την επιχείρηση, στο οποίο περιλαμβάνονταν οι ανιχνευτές στον χώρο παραγωγής και τα μέτρα ασφαλείας, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στις δύο δεξαμενές προπανίου και στον υπόγειο χώρο.



Η έρευνα για όλες τις πτυχές της υπόθεσης συνεχίζεται, ενώ πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος τονίζουν ότι η διαχείριση του περιστατικού έγινε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα. Όπως επισημαίνεται, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχώρησαν άμεσα σε κατάσβεση, διάσωση εργαζομένων και εντοπισμό των θυμάτων, παρουσία εισαγγελέα από την πρώτη στιγμή.

Πλέον, οι Αρχές εστιάζουν στον επιμερισμό των ευθυνών εστιάζεται η έρευνα των Αρχών. Μέσα σε διάστημα 48 ωρών, και βάσει των αυτοψιών και της τεχνικής διερεύνησης της ΔΑΕΕ, προέκυψαν τα στοιχεία που οδήγησαν σε τρεις συλλήψεις, ενώ στο σημείο βρέθηκαν άμεσα και ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

Αφέθηκαν ελεύθεροι

Μετά από τέσσερις ώρες παρουσίας στην αρμόδια εισαγγελέα Τρικάλων διατάχθηκαν περαιτέρω ανακριτικές πράξεις και αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, οι οποίοι συνελήφθησαν την Τρίτη από τη διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για την φονική έκρηξη και πυρκαγιά, με πέντε νεκρές εργαζόμενες γυναίκες, στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.