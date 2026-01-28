Κεφαλογιάννης για «Βιολάντα»: Θλίψη για τα θύματα και αναγνώριση του έργου της Πυροσβεστικής

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, λίγες ώρες μετά την επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τα ευρήματα στον τόπο της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα», εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για το τραγικό περιστατικό, επισημαίνοντας ότι η σκέψη όλων βρίσκεται πρωτίστως στους εργαζόμενους και στις οικογένειες των θυμάτων.

Παράλληλα, ευχαρίστησε το σύνολο του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, ιδιαίτερα τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, για την άμεση, μεθοδική και τεκμηριωμένη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Δείτε αναλυτικά τη δήλωση του υπουργού: