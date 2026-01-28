Τραγωδία στα Τρίκαλα: Στα δικαστήρια ιδιοκτήτης και δύο στελέχη της «Βιολάντα» υπό δρακόντεια μέτρα

Λίγο μετά τις 14:35 το μεσημέρι της Τετάρτης (28/1), υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συνοδεία ισχυρής αυτοκινητοπομπής, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα», ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο υπεύθυνος της μοιραίας βάρδιας.

Στην πομπή συμμετείχαν και οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ το κλίμα έξω από τα δικαστήρια ήταν ιδιαίτερα βαρύ, στον απόηχο της πολύνεκρης τραγωδίας με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Οι τρεις συλληφθέντες βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο. Η δικογραφία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν πλέον σε βάθος τον φάκελο της υπόθεσης, εστιάζοντας τόσο στις συνθήκες που οδήγησαν στην ανάφλεξη, όσο και στην τήρηση –ή μη– των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας στο εργοστάσιο.

Διαρροή προπανίου σε υπόγειες σωληνώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) εντόπισαν διάτρηση σε σωληνώσεις προπανίου που βρίσκονταν εντός τοιχίου στο υπόγειο του εργοστασίου.

Οι έρευνες έδειξαν ότι οι σωληνώσεις είχαν υποστεί φθορά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τη διαρροή και συσσώρευση αερίου στο υπόγειο, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά επικίνδυνο εκρηκτικό μηχανισμό.

Αρχικά ελέγχθηκαν οι εξωτερικές δεξαμενές αερίου, οι οποίες βρέθηκαν άθικτες. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι οι σωληνώσεις διέρχονταν μέσα από σκυρόδεμα και δομικά υλικά. Κατά τις εργασίες, οι πυροσβέστες έσπασαν το σκυρόδεμα και εντόπισαν τη διάτρηση, με το αέριο να έχει «ποτίσει» το χώμα και τους τοίχους.