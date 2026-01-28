Βιολάντα: Τα στοιχεία που δείχνουν διαρροή προπανίου - Στον εισαγγελέα οδηγείται ο ιδιοκτήτης

Στη διαρροή προπανίου φαίνεται να καταλήγουν οι έρευνες των Αρχών για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που κόστισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες κατά τη νυχτερινή βάρδια.

Κατά την αυτοψία στον χώρο της βιομηχανίας, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντόπισαν στο υπόγειο του εργοστασίου σωληνώσεις προπανίου με εμφανή σημάδια φθοράς και διάτρησης. Σύμφωνα με τα πρώτα πορίσματα της Πυροσβεστικής, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτιμούν ότι η ισχυρή έκρηξη θα μπορούσε να προκληθεί αποκλειστικά από εκτεταμένη διαρροή του συγκεκριμένου αερίου.

Το σημείο των σωληνώσεων που μετέφεραν το προπάνιο / Φωτ.: ΕΡΤ

Για τις ανάγκες της έρευνας πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές στο σημείο όπου φέρεται να ξεκίνησε η διαρροή, προκειμένου να αποκαλυφθούν οι σωληνώσεις που μετέφεραν το προπάνιο από τις δεξαμενές προς τη γραμμή παραγωγής. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η συσσώρευση μεγάλης ποσότητας αερίου πιθανότατα ανεφλέγη από σπινθήρα, προκαλώντας την καταστροφική έκρηξη.

«Μύριζε υγραέριο - Μας ανατίναξαν»

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και σε μαρτυρίες συγγενών, οι οποίες ανέφεραν έντονη οσμή αερίου λίγο πριν το συμβάν, στον χώρο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι.

Μιλώντας με τρεμάμενη φωνή, η μητέρα της 45χρονης Έλενας Κατσαρού, μητέρα ενός 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία, αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι είχαν αντιληφθεί σημάδια διαρροής υγραερίου και είχαν ενημερώσει τους υπεύθυνους.

«28 χρόνια δουλεύω εκεί πέρα, η κόρη μου 13 χρόνια δούλευε, νύχτα συνέχεια. Δεν γίνονταν συντηρήσεις στο εργοστάσιο. Εδώ και κάμποσο καιρό τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο. Μας ανατίναξαν», είπε.

Στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές προπανίου, οι οποίες τροφοδοτούσαν με σωληνώσεις τη γραμμή παραγωγής. Οι τελικές εκθέσεις των πραγματογνωμόνων αναμένονται τις επόμενες ημέρες, καθώς οι έρευνες καθυστέρησαν λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στον χώρο και της πολύωρης αναζήτησης της πέμπτης σορού.

Στον εισαγγελέα σήμερα οι τρεις συλληφθέντες

Την ίδια ώρα, στα χέρια των Αρχών βρίσκονται τρία άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση: ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου, ο τεχνικός της βάρδιας και ο υπεύθυνος τεχνικής ασφάλειας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και για σωματικές βλάβες. Και οι τρεις αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα Τετάρτη (28/1) ενώπιον της Εισαγγελέως Τρικάλων.

«Βιολάντα»: Διευκρινίσεις για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και των δύο στελεχών της εταιρείας

Από την πλευρά της η εταιρεία «Βιολάντα] έσπευσε να δώσει κάποιες διευκρινίσεις αναφορικά με τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και των δύο στελεχών της.

Ειδικότερα, η «Βιολάντα ΑΕ», σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης (27/1) προς «απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων», τονίζει ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».

«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Φωτ.: Eurokinissi

Η έκρηξη σημειώθηκε στις 03:55 τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου και έγινε αισθητή σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, με αυτόπτες μάρτυρες να κάνουν λόγο για εκκωφαντικό θόρυβο και μεγάλη φλόγα που υψώθηκε πάνω από τις εγκαταστάσεις.

Οι πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν εγκλωβισμένες στον χώρο της παραγωγής. Πρόκειται για τις Έλενα Κατσαρού, Βασιλική Σκαμπαρδώνη, Βούλα Μπουκοβάλα, Αναστασία Νάσιου και Αγάπη Μπουνόβα – μητέρες, γιαγιάδες και εργαζόμενες που στήριζαν τις οικογένειές τους, αφήνοντας πίσω τους ένα βαρύ ανθρώπινο αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ παραμένουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες που οδήγησαν στη φονική έκρηξη.