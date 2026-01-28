Στον εισαγγελέα ιδιοκτήτης και στελέχη της «Βιολάντα»: Βρέθηκε τρύπα σε σωλήνες - Πώς έγινε η έκρηξη

Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα, Τετάρτη (28/1), ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο πέντε εργαζόμενες, καθώς και ο υπεύθυνος ασφαλείας και ο υπεύθυνος της μοιραίας βάρδιας.

Η πολύνεκρη τραγωδία έχει προκαλέσει σοκ και έντονες αντιδράσεις σε όλη τη χώρα, με τις Αρχές να ερευνούν εξονυχιστικά τα αίτια του δυστυχήματος και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε.

Διαρροή προπανίου σε υπόγειες σωληνώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) εντόπισαν διάτρηση σε σωληνώσεις προπανίου που βρίσκονταν εντός τοιχίου στο υπόγειο του εργοστασίου.

Οι έρευνες έδειξαν ότι οι σωληνώσεις είχαν υποστεί φθορά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τη διαρροή και συσσώρευση αερίου στο υπόγειο, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά επικίνδυνο εκρηκτικό μηχανισμό.

Αρχικά ελέγχθηκαν οι εξωτερικές δεξαμενές αερίου, οι οποίες βρέθηκαν άθικτες. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι οι σωληνώσεις διέρχονταν μέσα από σκυρόδεμα και δομικά υλικά. Κατά τις εργασίες, οι πυροσβέστες έσπασαν το σκυρόδεμα και εντόπισαν τη διάτρηση, με το αέριο να έχει «ποτίσει» το χώμα και τους τοίχους.

Το σημείο των σωληνώσεων που μετέφεραν το προπάνιο / Φωτ.: ΕΡΤ

Πώς σημειώθηκε η φονική έκρηξη

Η συσσώρευση του προπανίου, που φέρεται να αυξανόταν επί μακρό χρονικό διάστημα, βρήκε διέξοδο στο υπόγειο. Εκεί, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ένας σπινθήρας ήταν αρκετός για να προκαλέσει την έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου, προκαλώντας την κατάρρευση του ισογείου, όπου λειτουργούσε η γραμμή παραγωγής με τους φούρνους. Το ισόγειο υποχώρησε προς το υπόγειο, με τις πέντε εργαζόμενες να χάνουν τη ζωή τους ακαριαία.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έχει συλληφθεί και σε βάρος του έχουν απαγγελθεί βαριές κατηγορίες. Η δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

Ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή

Πρόκληση έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια

Πρόκληση σωματικών βλαβών στους υπόλοιπους εργαζόμενους

Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών και αστυνομικών αρχών βρίσκεται τόσο η αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησε στην έκρηξη, όσο και η τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας, με σοβαρά ερωτήματα να τίθενται για τη λειτουργία της επιχείρησης και τις ευθύνες των υπευθύνων.

Υπό κράτηση βρίσκονται, εκτός από τον ιδιοκτήτη, ο υπεύθυνος της βάρδιας και ο υπεύθυνος ασφαλείας, οι οποίοι επίσης θα οδηγηθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Την ίδια ώρα, οι οικογένειες των θυμάτων εκφράζουν την οργή και την αγανάκτησή τους, τονίζοντας ότι οι γυναίκες πήγαν για το μεροκάματο και επέστρεψαν σε φέρετρα. Ζητούν την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.