«Δούλευαν νύχτα για να είναι με τα παιδιά τους»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα θύματα στη Βιολάντα

Διαλυμένο και αγνώριστο είναι το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, την επόμενη ημέρα της ισχυρής έκρηξης και της φωτιάς που ξέσπασαν λίγο μετά τις 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), στοιχίζοντας τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Με το πρώτο φως της ημέρας, το μέγεθος της καταστροφής αποκαλύφθηκε σε όλη του την έκταση: κατεστραμμένα κτήρια, παραμορφωμένες μεταλλικές κατασκευές, λιωμένα μηχανήματα και τμήματα της οροφής που έχουν καταρρεύσει. Το εργοστάσιο, σημείο αναφοράς για την τοπική κοινωνία και την οικονομία της περιοχής, θυμίζει πλέον βομβαρδισμένο τοπίο.

Η επόμενη ημέρα στη Βιολάντα / Φωτ.: Eurokinissi

Εκεί όπου μέχρι πριν από λίγες ώρες λειτουργούσαν οι γραμμές παραγωγής, επικρατεί απόλυτη σιωπή. Η ένταση της φωτιάς ήταν τέτοια, που προκάλεσε αλλοιώσεις ακόμη και σε δομικά στοιχεία από χάλυβα, δυσχεραίνοντας το έργο των ειδικών κλιμακίων που συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια της έκρηξης.

Τα σενάρια που εξετάζονται

Οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και από τις καταθέσεις των εργαζομένων που κατάφεραν να επιζήσουν. Δύο είναι, μέχρι στιγμής, τα επικρατέστερα σενάρια: διαρροή προπανίου, ενός αερίου δύσκολα ανιχνεύσιμου, ή έκρηξη που προκλήθηκε από σκόνη αλευριού. Τα τελικά συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση των πραγματογνωμοσυνών.

Το πρωί της Τρίτης εντοπίστηκε και η απανθρακωμένη σορός της πέμπτης εργαζόμενης, δίπλα στις υπόλοιπες τέσσερις, στο ισόγειο του κτηρίου που κόπηκε κυριολεκτικά στα δύο από το ωστικό κύμα.

Η επόμενη ημέρα στη Βιολάντα / Φωτ.: Eurokinissi

Οι γυναίκες της «Βιολάντα» που χάθηκαν στην τραγωδία

Πίσω από την τραγωδία βρίσκονται πέντε ζωές με κοινό παρονομαστή τον αγώνα για την οικογένεια και την αξιοπρέπεια. Μητέρες, γιαγιάδες, σύζυγοι, εργαζόμενες που επέλεγαν τη νυχτερινή βάρδια για να μπορούν την ημέρα να φροντίζουν τα παιδιά ή τα εγγόνια τους, ή για να συμπληρώσουν τα απαραίτητα ένσημα για τη σύνταξη.

Η Αγάπη Μπουνόβα, που εντοπίστηκε τελευταία, εργαζόταν επί 15 χρόνια στη «Βιολάντα» και, σύμφωνα με μαρτυρίες, της απέμενε μόλις ένας χρόνος για να συνταξιοδοτηθεί. «Ήταν μια οικογένεια πολύ αγαπητή στο χωριό. Δούλευαν κάμποσα χρόνια στη Γερμανία και ήρθαν στο χωριό να φτιάξουν ένα σπίτι. Η Αγάπη 15 χρόνια δούλευε στη Βιολάντα, ήθελε έναν χρόνο να βγει στη σύνταξη και τη βρήκε το μοιραίο» είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων στο οποίο ζούσε η άτυχη γυναίκα.

«Από ό,τι ακούω ήταν ευχαριστημένη, ζήτησε να δουλεύει νύχτα γιατί ήθελε την ημέρα να πάει τα εγγόνια στο σχολείο. Ο γιος της και η νύφη της εργαζόταν και η κόρη της ήταν διορισμένη στη Ναύπακτο. Ο σύζυγός της είχε βουλκανιζατέρ και έφευγε και αυτός πρωί-πρωί από το σπίτι» πρόσθεσε ο κ. Τζέλης.

Η Αγάπη Μπουνόβα

Η Αναστασία Νάσιου είχε επιστρέψει πριν από έξι μήνες από τη Γερμανία, όπου ζούσε και εργαζόταν για δεκαετίες, αναζητώντας ένσημα για τη σύνταξή της.

«Ήταν μια αγαπητή γυναίκα, έψαχνε μεροκάματο, ήταν χρόνια στη Γερμανία, ήθελε να επιστρέψει στον τόπο κοντά στη μάνα τον πατέρα τον άνδρα της, το αγαπούσε το χωριό, ήθελε να επιστρέψει. Είχε τρία παιδιά, τρία αγόρια, ο σύζυγος είχε βγει σε σύνταξη και τον ακολούθησε στο χωριό. Δούλευε νύχτα γιατί την ημέρα ήθελε να απολαμβάνει ο χωριό τις δουλειές τους γονείς τα παιδιά της» είπε για την άτυχη Αναστασία η πρόεδρος του Γριζάνου Φαρκαδόνας, Ευανθία Κακαδιάρη, του χωριού στο οποίο ζούσε η 56χρονη.

Όπως είπε στην ΕΡΤ «έχει 6 μήνες που εργαζόταν στο εργοστάσιο. Έψαχνε δουλειά για να έχει ένσημο, να τα συμπληρώσει και να βγει στη σύνταξη».

Η Αναστασία Νάσιου

Η Βασιλική Σκαμπαρδωνη «δούλευε συνέχεια νύχτα για να είναι το πρωί μαζί με τα παιδιά της» είπε για την άτυχη γυναίκα ο πρόεδρος του χωριού Φιλύρας, Ηλίας Κουκουτσέλος που ήταν και συμμαθητής της. Όπως είπε, η Βασιλική είχε δύο παιδιά ηλικίας 3 και 5 ετών ενώ το πρωί δούλευε και ο σύζυγός της.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι το 2020 εργαζόταν ως κομμώτρια αλλά στην πορεία τα σχέδια της άλλαξαν και χρειάστηκε να εργαστεί στην Βιολάντα για να σταθεί οικονομικά όρθια η οικογένεια της.

Ο σύζυγος της βρίσκεται σε κατάσταση σοκ καθώς έξι χρόνια μετά την απώλεια του πατέρα του, το 2018 μετά από χειρουργική επέμβαση - τότε ο ίδιος είχε βγει σε τηλεοπτική εκπομπή και είχε καταγγείλει γιατρούς - καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει το αδιανόητο: Να μεγαλώσει μόνος του τα παιδιά του, χωρίς τη μητέρα τους που ήταν η ψυχή του σπιτιού.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Η Έλενα Κατσαρού, η οποία ήταν μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν για πολλά χρόνια στην Βιολάντα. Γνώριζε τον χώρο, τους ρυθμούς, τις δυσκολίες. Εκεί στον χώρο που για χρόνια ήταν η δεύτερη ζωή της εγκλωβίστηκε στις φλόγες και άφησε την τελευταία της πνοή.

Η Έλενα Κατσαρού

Βαρύ είναι το πένθος και για τη Βούλα Μπουκοβάλα, που ήταν μητέρα τριών παιδιών. Εργαζόταν στην παραγωγή όταν έγινε η έκρηξη μέσα στο εργοστάσιο και ξέσπασε η φωτιά.

Η Βούλα Μπουκοβάλα

Βιολάντα: Άμεση οικονομική βοήθεια στις οικογένειες των θυμάτων - «Εφαρμόζουμε αυστηρά πρωτόκολλα»

Από την πλευρά της, η εταιρεία σε νέα της ανακοίνωση επισήμανε ότι εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και τηρεί τα μέτρα ασφαλείας των εργαζομένων.

Παράλληλα, ανακοίνωσε και μέτρα οικονομικής στήριξης για τις οικογένειες των πέντε άτυχων εργαζομένων γυναικών.

«Πέντε οικογένειες θρηνούν τους αγαπημένους τους. Εμείς θρηνούμε πέντε δικούς μας ανθρώπους. Ανθρώπους της οικογένειας Βιολάντα. Μητέρες, εργαζόμενες, ζωές που κόπηκαν απότομα» επισημαίνει η εταιρεία.

Και συνεχίζει: «Αυτή τη στιγμή προέχει ο σεβασμός στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν και η φροντίδα για όσους πλήττονται άμεσα και έμμεσα από αυτή την τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα τους με διακριτικότητα και έμπρακτη στήριξη» υπογραμμίζεται.

Στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται η διοίκηση της εταιρείας αναλαμβάνει άμεσα συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στήριξης, πέραν των αποζημιώσεων που θα καταβληθούν στους νόμιμους δικαιούχους:

Σταθερή μηνιαία οικονομική ενίσχυση προς τις οικογένειες, ισόποση με το μισθό που λάμβαναν οι εργαζόμενες, έως την ηλικία που θα συμπλήρωναν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Μηνιαία οικονομική ενίσχυση για τα ανήλικα παιδιά των οικογενειών που επλήγησαν για τη στήριξη των εξόδων διαβίωσης έως και την ενηλικίωσή τους.

Άμεση καταβολή ποσού ισόποσου με έξι (6) μηνιαίους μισθούς, για την κάλυψη των άμεσων εξόδων των οικογενειών.

Η επόμενη ημέρα στη Βιολάντα / Φωτ.: Eurokinissi

«Παράλληλα, η εταιρεία θέτει σε λειτουργία γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, με τη συνδρομή εξειδικευμένων ψυχολόγων και παιδοψυχολόγων, τόσο για τις οικογένειες που επλήγησαν όσο και για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας που βιώνουν τις συνέπειες αυτής της τραγωδίας, και θα παρέχει όλες τις υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης που θα είναι απαραίτητες», αναφέρεται.

«Σε αυτή τη στιγμή βαθιάς οδύνης κρίνεται αναγκαίο να επισημανθεί ότι η εταιρεία μας εφαρμόζει αυστηρά πρωτόκολλα και διαδικασίες, τηρώντας όλα τα μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού και των εγκαταστάσεων.

Η πυροσβεστική υπηρεσία καθώς και οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να επιχειρούν στις εγκαταστάσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για την υπεράνθρωπη προσπάθεια που καταβάλλουν και συνεργαζόμαστε πλήρως μαζί τους για την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του δυστυχήματος» επισημαίνεται.