«Βιολάντα»: Η επόμενη ημέρα από την τραγωδία - Φως στα αίτια της έκρηξης

Την επόμενη ημέρα από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες, οι αρχές εντείνουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και τις συνθήκες που οδήγησαν στον εγκλωβισμό των θυμάτων.

Στο επίκεντρο των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) βρίσκεται το ερώτημα του πως και γιατί οι πέντε γυναίκες εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο όπου εντοπίστηκαν απανθρακωμένες οι σοροί τους. Οι εργαζόμενες βρίσκονταν στο ζυμωτήριο, στο ισόγειο του κτιρίου, όταν σημειώθηκε η έκρηξη στο υπόγειο.

Οι έρευνες εστιάζουν στην ακαριαία υποχώρηση του πατώματος που έριξε τις γυναίκες στην πύρινη κόλαση του υπογείου την ώρα που οι αποκαλύψεις για τους ελέγχους του περασμένου καλοκαιριού δημιουργούν νέα δεδομένα για τις ευθύνες πίσω από την έκρηξη που ανέπτυξε θερμοκρασίες άνω των χιλίων βαθμών Κελσίου. Το κεντρικό ερώτημα συνεχίζει να είναι το γιατί δεν λειτούργησαν οι δικλείδες ασφαλείας, ενώ εξετάζεται το σενάριο της διαρροής προπανίου, αλλά και η σπάνια περίπτωση έκρηξης από νέφος αλευριού που μετέτρεψε την μπισκοτοβιομηχανία σε ερείπια μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Γιατί εγκλωβίστηκαν;

Βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τη στιγμή της καταστροφικής έκρηξης, με ένα τεράστιο «μανιτάρι» φωτιάς να ξεπηδά από τις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας. Η εκκωφαντική έκρηξη ακούστηκε σε απόσταση 6 χιλιομέτρων, ενώ η θερμοκρασία που αναπτύχθηκε ξεπέρασε τους 1.000 βαθμούς Κελσίου, λιώνοντας κυριολεκτικά τις εγκαταστάσεις. Το κτίριο κόπηκε στα δύο, με το μεγαλύτερο μέρος του εργοστασίου να έχει καταρρεύσει.

Κρίσιμα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι αρχές αφορούν τις εξόδους κινδύνου. Σύμφωνα με καταγγελίες του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, δεν υπήρχαν επαρκείς έξοδοι διαφυγής, ενώ απουσίαζε και σύστημα ανίχνευσης πιθανών διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, Δημήτρης Αρμάγος, αποκάλυψε ότι το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία, κατά τους οποίους καταγράφηκαν συγκεκριμένες παρατηρήσεις για προβλήματα στις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης διαρροών.

Τι προκάλεσε την έκρηξη;

Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, φαίνεται ότι η έκρηξη προηγήθηκε της πυρκαγιάς. Το κύριο ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι η διαρροή στις εσωτερικές σωληνώσεις παροχής προπανίου που περνούσαν από το υπόγειο και τροφοδοτούσαν τους φούρνους. Ενδεχομένως κάποια σπίθα ή θερμή εστία προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων, προκαλώντας έκρηξη εσωτερικά και στους φούρνους.

Ως εναλλακτικό σενάριο εξετάζεται και το ενδεχόμενο νέφους σκόνης αλευριού, καθώς η συσσώρευση 50-60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο με σπινθήρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.

Οι έρευνες συνεχίζονται με έλεγχο όλων των εγγράφων που αφορούν τα συστήματα πυρασφάλειας και παροχής προπανίου, ενώ αύριο θα γίνει απομάκρυνση τμημάτων των καταρρευσμένων εγκαταστάσεων για τον εντοπισμό χρήσιμων στοιχείων που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια της τραγωδίας.