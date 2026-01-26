Τρίκαλα: Ερωτήματα για τα αίτια της φονικής έκρηξης στη «Βιολάντα» - Τι δείχνουν οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) στις εγκαταστάσεις της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος ερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, εστιάζοντας κυρίως στις εγκαταστάσεις αερίου, καθώς και στα συστήματα πυρασφάλειας και ανίχνευσης διαρροών του εργοστασίου.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ "ΒΙΟΛΑΝΤΑ" ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ)

Από τα πρώτα στοιχεία προκύπτει ότι η έκρηξη προηγήθηκε της φωτιάς, σύμφωνα με τις μαρτυρίες εργαζομένων. Μία εργαζόμενη ανέφερε ότι αρχικά δεν υπήρχε φωτιά και ότι η έκρηξη έγινε ξαφνικά, ενώ αναμένονται οι καταθέσεις έξι ακόμη εργαζομένων και του φύλακα της επιχείρησης, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ από την προανάκριση.

Eurokinissi

Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των ειδικών, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από διαρροή αερίου (προπανίου;) στις εσωτερικές σωληνώσεις που τροφοδοτούν τους φούρνους. Ένα σπινθήρας ή μια θερμή εστία μπορεί να προκάλεσε ταχεία μεταφορά φλόγας μέσω των σωληνώσεων, με αποτέλεσμα την έκρηξη εντός των εγκαταστάσεων. Οι δύο εξωτερικές δεξαμενές προπανίου, χωρητικότητας 9.000 λίτρων η καθεμία, δεν επηρεάστηκαν από το ωστικό κύμα.

Οι αρμόδιοι εξετάζουν επίσης και το ενδεχόμενο η έκρηξη να οφείλεται σε νέφος σκόνης αλευριού ή ζάχαρης, καθώς η συσσώρευση 50-60 γραμμαρίων ανά τετραγωνικό μέτρο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη σε συνθήκες σπινθήρα.



Τα κλιμάκια έχουν συλλέξει όλα τα έγγραφα της εταιρείας για τα συστήματα πυρασφάλειας και την αποθήκευση προπανίου, ενώ θα ελεγχθούν και οι έξοδοι διαφυγής. Την επόμενη ημέρα προβλέπεται η απομάκρυνση τμημάτων των εγκαταστάσεων που κατέρρευσαν, προκειμένου να βρεθούν κρίσιμα στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης, η οποία περιγράφεται από κατοίκους των Τρικάλων σαν «βομβαρδισμός».

Η τραγωδία στα Τρίκαλα έχει ανοίξει πολλά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα.

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος, μιλώντας στο Action24, τόνισε ότι το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στο εργοστάσιο, με παρατηρήσεις κυρίως για τα συστήματα ανίχνευσης διαρροών και τις εξόδους διαφυγής. «Το καλοκαίρι, εμείς σαν Εργατικό Κέντρο, κάναμε ένα αίτημα στην Επιθεώρηση Εργασίας και στην Υγιεινή και Ασφάλεια, να παρέμβουμε σε διάφορους εργασιακούς χώρους, στα πλαίσια των ελέγχων που θέλουμε να κάνουμε σε μεγάλα εργοστάσια της περιοχής. Ανάμεσα στις παρεμβάσεις, επισκεφτήκαμε και τη συγκεκριμένη βιομηχανία. Από όσο ξέρουμε, στη συγκεκριμένη πτέρυγα που έγινε το δυστύχημα, δεν έγινε έλεγχος. Ούτε άλλες στιγμές μπορέσαμε να μπούμε στους συγκεκριμένους χώρους. Οπότε δεν ξέρουμε ποια ήταν η κτιριακή κατάσταση, κι αν υπήρχαν όλες αυτές οι προδιαγραφές. Αυτά τα ερωτήματα τα θέσαμε και σήμερα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Θα καταθέσουμε και αίτημα για δικό μας εμπειρογνώμονα».