«Βιολάντα»: Τι λέει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για αδειοδότηση και ελέγχους

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, με αφορμή το τραγικό περιστατικό με τις νεκρές εργαζόμενες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», διευκρινίζει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση και τη λειτουργία της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας.

Ουσιαστικά, επισημαίνει ότι η ευθύνη για τη λειτουργία και τους ελέγχους άπτεται των τοπικών φορέων και των αρμοδίων υπηρεσιών (Περιφέρεια, Πυροσβεστική, Επιθεώρηση Εργασίας κ.τ.λ).



Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011, αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή για το εργοστάσιο «Βιολάντα» είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας και ειδικότερα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.



Η λειτουργία του εργοστασίου υπάγεται στο καθεστώς γνωστοποίησης δραστηριότητας, όπως προβλέπεται από τον ν. 4442/2016. Μετά την υποβολή της σχετικής γνωστοποίησης, οι εγκαταστάσεις και οι δραστηριότητες της επιχείρησης υπόκεινται σε εκ των υστέρων ελέγχους από τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου.



Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση και στο πλαίσιο των θεσμικών τους αρμοδιοτήτων, από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τις περιβαλλοντικές αρχές και την Επιθεώρηση Εργασίας.