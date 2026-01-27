Τελευταία εξέλιξη για την έκρηξη στη «Βιολάντα»: Πληροφορίες για διαρροή προπανίου στο υπέδαφος

Σχεδόν δυο ημέρες μετά την τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, η Πυροσβεστική προσπαθεί να συλλέξει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν διαθέσιμα, προκειμένου να συνδέσει τα κομμάτια του παζλ που θα συνθέσουν το εργατικό δυστύχημα που στοίχισε την ζωή σε πέντε γυναίκες εργαζόμενες και οδήγησε στην ολοσχερή καταστροφή του εργοστασίου της μπισκοτοβιομηχανίας.

Στο φως έρχονται τώρα νέα στοιχεία για τα αίτια της τραγωδίας στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε διαρροή από τους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Όμως δεν ήταν στο υπόγειο, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, αλλά στο υπέδαφος.

Σύμφωνα με ίδιες πηγές που επικαλείται η ΕΡΤ, πρόκειται για προπάνιο το οποίο διέρρευσε από σωληνώσεις που ξεκινούσαν από τη δεξαμενή, σε απόσταση 30-40 μέτρων από το υπόγειο, και συσσωρεύτηκε στον χώρο πριν από την έκρηξη.

Οι σωληνώσεις περνούσαν μέσα από το υπόγειο, και στον χώρο υπήρχε ηλεκτρολογικός εξοπλισμός που θα μπορούσε να προκαλέσει σπινθήρα και να πυροδοτήσει την έκρηξη.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι κάποιοι εργαζόμενοι κατέθεσαν στους αξιωματικούς της Πυροσβεστικής ότι είχαν αντιληφθεί οσμή προπανίου τους τελευταίους μήνες και είχαν ενημερώσει τους προϊσταμένους τους, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε έλεγχος για το αν όντως υπήρχε διαρροή από προπάνιο στο χώρο του εργοστασίου.

Έκρηξη σαν αυτή προκαλείται από προπάνιο

Επιπλέον, κατά πληροφορίες, δύο από τους τρεις πραγματογνώμονες που διόρισε η ΔΑΕΕ, προκειμένου να ερευνήσουν το χώρο της τραγωδίας, αποφάνθηκαν ότι η έκρηξη σαν αυτή που κατέστρεψε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας μπορεί να προκληθεί μόνο από διαρροή προπανίου, ενώ και ένας από τους εργαζόμενους της βάρδιας κατέθεσε ότι πριν από την έκρηξη υπήρχε οσμή αερίου στο χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονταν και οι φούρνοι και εκτιμάται ότι εκεί έγινε η ακαριαία ανάφλεξη που προκάλεσε την έκρηξη.

Υπενθυμίζεται ότι στο προαύλιο του εργοστασίου υπήρχαν δύο μεγάλες δεξαμενές με προπάνιο, από όπου γινόταν οι εφοδιασμός με σωληνώσεις στο χώρο της παραγωγής.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, οι δεξαμενές προπανίου δεν υπέστησαν ζημιές, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή της διαρροής από το εσωτερικό δίκτυο.

Για τις εξελίξεις αναμένονται ανακοινώσεις από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Χειροπέδες στον ιδιοκτήτη και δυο στελέχη

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αιτίων της τραγωδίας, το απόγευμα της Τρίτης (27/1) η Πυροσβεστική προχώρησε στη σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου της «Βιολάντα» καθώς και άλλων δυο στελεχών για την τραγωδία στα Τρίκαλα.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Συνελήφθησαν σήμερα, 27 Ιανουαρίου 2026, από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), τρεις (3) ημεδαποί, για πράξεις και παραλείψεις, σχετικές με αδικήματα που αφορούν ανθρωποκτονία από αμέλεια, βαριές σωματικές βλάβες κατά συρροή, εμπρησμό και έκρηξη, σε χώρο επιχείρησης στην Δ/Ε Μεγάλων Καλυβίων του δήμου Τρικκαίων. Οι ανωτέρω κρατούνται και θα οδηγηθούν αύριο Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 στην αρμόδια Εισαγγελέα Τρικάλων».

Οι έρευνες συνεχίζονται, με το εργοστάσιο να εξακολουθεί να «καπνίζει» μετά τη μεγάλης έκτασης φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη, ενώ οι Αρχές προχωρούν σε αυτοψία και συλλογή στοιχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπόγειο του εργοστασίου δεν διέθετε οικοδομική άδεια.

«Τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδιναν σημασία»

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες συγγενών των θυμάτων και άλλων εργαζόμενων του εργοστασίου, οι οποίοι κάνουν λόγο για οσμή υγραερίου κάποιες ημέρες πριν από το τραγικό δυστύχημα, τονίζοντας μάλιστα ότι είχαν ενημερώσει τους υπεύθυνους.

Μιλώντας με τρεμάμενη φωνή, η μητέρα της 45χρονης Έλενας Κατσαρού, μητέρα ενός 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία, αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι είχαν αντιληφθεί σημάδια διαρροής υγραερίου και είχαν ενημερώσει τους υπεύθυνους.

«28 χρόνια δουλεύω εκεί πέρα, η κόρη μου 13 χρόνια δούλευε, νύχτα συνέχεια. Δεν γίνονταν συντηρήσεις στο εργοστάσιο. Εδώ και κάμποσο καιρό τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο. Μας ανατίναξαν», είπε.

«Τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε σημασία κανένας», πρόσθεσε, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

Το ίδιο γεγονός επιβεβαιώνει και δεύτερη συγγενής θύματος, η νύφη της 65χρονης Αγάπης Μπουρνόβα.

«Το ακούσαμε από άλλους που εργάζονταν εκεί και δεν το είπαν σε εμάς, το είχαν πει σε έναν καφέ, ότι όντως υπάρχει μια μυρωδιά εδώ και μια εβδομάδα από υγραέριο», ανέφερε.

«Για αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι, δεν μπορεί να μην είναι υπόλογος κανείς», είπε.