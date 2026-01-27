Βιολάντα: Πιθανότερο σενάριο για την έκρηξη η διαρροή προπανίου - Nέα στοιχεία και κρίσιμα ερωτήματα

Βαθιά θλίψη και αναπάντητα ερωτήματα κυριαρχούν την επόμενη ημέρα της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, το οποίο μετατράπηκε σε «παγίδα θανάτου» για πέντε εργαζόμενες, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία και τις οικογένειες των θυμάτων.

Μάλιστα, το πρωί της Τρίτης (27/1) εντοπίστηκε και η απανθρακωμένη σορός της πέμπτης εργαζόμενης γυναίκας, δίπλα στις υπόλοιπες τέσσερις, στο εσωτερικό του εργοστασίου.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών τα αίτια της έκρηξης

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, συλλέγοντας στοιχεία από το σημείο της καταστροφής και λαμβάνοντας καταθέσεις από εργαζόμενους που βρίσκονταν στο εργοστάσιο τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σενάριο στο οποίο συγκλίνουν οι πραγματογνώμονες είναι η έκρηξη να προκλήθηκε από διαρροή προπανίου στο εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο βρισκόταν στον υπόγειο χώρο, κάτω από τη μονάδα παραγωγής όπου εργάζονταν οι πέντε γυναίκες.

Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό, οι δεξαμενές προπανίου δεν υπέστησαν ζημιές, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή της διαρροής από το εσωτερικό δίκτυο.

Ήθελαν να δουλεύουν νύχτα για να φροντίζουν παιδιά και εγγόνια

Τα θύματα της τραγωδίας ήταν πέντε γυναίκες, οι οποίες είχαν επιλέξει να εργάζονται στη νυχτερινή βάρδια, ώστε να μπορούν την ημέρα να φροντίζουν τα παιδιά και τα εγγόνια τους.

Η Αγάπη Μπουνόβα, που εντοπίστηκε τελευταία, εργαζόταν επί 15 χρόνια στη «Βιολάντα» και, σύμφωνα με μαρτυρίες, της απέμενε μόλις ένας χρόνος για να συνταξιοδοτηθεί. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του Μεγαλοχωρίου Τρικάλων, όπου διέμενε, «είχε ζητήσει να δουλεύει νύχτα για να μπορεί την ημέρα να πηγαίνει τα εγγόνια της στο σχολείο».

Σημειώνεται ότι στη μοιραία βάρδια προβλέπονταν περίπου 30 εργαζόμενοι. Ωστόσο, λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας που είχε προηγηθεί το βράδυ, ο αριθμός μειώθηκε στους 12, γεγονός που –σύμφωνα με εκτιμήσεις– απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

Το ενδεχόμενο εκρηκτικού μείγματος

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στο εργοστάσιο, το οποίο έχει κοπεί κυριολεκτικά στα δύο, ενώ ειδικοί εξετάζουν πώς η πυρκαγιά έφτασε σε θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 1.000 βαθμούς Κελσίου.

«Eνδεχομένως να δημιουργήθηκε κάποιο εκρηκτικό μείγμα που εκτός από το προπάνιο, να υπήρχε κάποιας άλλης μορφής υγραέριο», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ o πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της Πυροσβεστικής, ενδεχομένως, να είχε γίνει έγχυση με κάποιο ειδικό υγρό προκειμένου να γίνεται αντιληπτό από τους αισθητήρες ασφαλείας του εργοστασίου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε άλλα δύο καταγεγραμμένα δυστυχήματα -σε εργοστάσιο ζάχαρης και σε εργοστάσιο αλεύρων- που έχουν συμβεί στο εξωτερικό και προκλήθηκαν από σπινθηρισμό στο εκρηκτικό μείγμα που είχε δημιουργηθεί στο εσωτερικό του εργοστασίου, πριν από την έκρηξη.

Τα στοιχεία που δείχνουν ως αιτία της έκρηξης το προπάνιο

«Πρώτη αιτία έκρηξης σε βιομηχανίες τροφίμων είναι η χρήση υγραερίου, δηλαδή μίγματος προπανίου – βουτανίου» δήλωσε στην ΕΡΤ ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης επισημαίνοντας ότι «από την στιγμή που υπήρχαν δεξαμενές προπανίου σημαίνει ότι υπήρχε εσωτερικό δίκτυο για τη χρήση στους φούρνους και είναι η πιο πιθανή αιτία σύμφωνα και με την προϊστορία».

Σύμφωνα με τον καθηγητή, «μία διαρροή προπανίου να υπήρχε στο δίκτυο, σε κάποια περιοχή φούρνου ή μιας θερμής επιφάνειας μπορεί να ξεκίνησε αυτή την τρομακτική και δυστυχώς τραγική έκρηξη».

Σχολιάζοντας το μεγάλο ωστικό κύμα που προκλήθηκε ο κ. Θωμαΐδης επισήμανε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο και για δευτερογενή έκρηξη: «Πολλές φορές υπάρχει και σκόνη από τις πρώτες ύλες, η οποία είναι πολύ σοβαρή αιτία δευτερογενούς έκρηξης ή επιτάχυνσης μιας έκρηξης σε τέτοιο βαθμό».

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις οικογένειες των θυμάτων και ολόκληρη την κοινωνία των Τρικάλων να αναμένουν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας και τις συνθήκες ασφάλειας στο εργοστάσιο.