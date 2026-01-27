Συγκλονίζει η μητέρα της 45χρονης στη «Βιολάντα»: «Μύριζε υγραέριο εδώ και καιρό, μας ανατίναξαν»

Βαρύ είναι το πένθος στην κοινωνία των Τρικάλων για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», η οποία στοίχισε τη ζωή σε 5 γυναίκες που εργάζονταν στο χώρο τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1) όταν συνέβη η τραγωδία.

Όσο περνούν οι ώρες και έρχονται στο φως στοιχεία για τις συνθήκες και τα πιθανά αίτια της έκρηξης, τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για το αν τηρούνταν οι κατάλληλες προδιαγραφές ασφαλείας στο εργοστάσιο της γνωστής μισκοτοβιομηχανίας.

Μιλώντας με τρεμάμενη φωνή, η μητέρα της 45χρονης Έλενας Κατσαρού, μητέρα ενός 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή της στην τραγωδία, αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι είχαν αντιληφθεί σημάδια διαρροής υγραερίου και είχαν ενημερώσει τους υπεύθυνους.

«28 χρόνια δουλεύω εκεί πέρα, η κόρη μου 13 χρόνια δούλευε, νύχτα συνέχεια. Δεν γίνονταν συντηρήσεις στο εργοστάσιο. Εδώ και κάμποσο καιρό τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο. Μας ανατίναξαν», είπε.

«Τους λέγαμε ότι μυρίζει υγραέριο αλλά δεν έδινε σημασία κανένας», πρόσθεσε, μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Υπήρχε μυρωδιά εδώ και μια εβδομάδα»

Το ίδιο γεγονός επιβεβαιώνει και δεύτερη συγγενής θύματος, η νύφη της 65χρονης Αγάπης Μπουρνόβα.

«Το ακούσαμε από άλλους που εργάζονταν εκεί και δεν το είπαν σε εμάς, το είχαν πει σε έναν καφέ, ότι όντως υπάρχει μια μυρωδιά εδώ και μια εβδομάδα από υγραέριο», ανέφερε.

«Για αυτά θα πρέπει να ελεγχθούν αυτοί που είναι υπεύθυνοι, δεν μπορεί να μην είναι υπόλογος κανείς», είπε.