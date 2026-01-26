Τρίκαλα: Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη μοιραία βάρδια στο εργοστάσιο «Βιολάντα»

Στο πένθος έχουν βυθιστεί τα Τρίκαλα μετά από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο της εταιρείας «Βιολάντα» το πρωί της Δευτέρας 26 Ιανουαρίου όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε γυναίκες, (επίσημα έχουν επιβεβαιωθεί τρεις σοροί σύμφωνα με την 5η ΥΠΕ αλλά οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δυστυχώς έχουν βρεθεί άλλες δύο γυναίκες απανθρακωμένες).

Οι εργαζόμενες στην μπισκοτοβιομηχανία βρίσκονταν σε πτέρυγα όταν κάτω από άγνωστο λόγο σημειώθηκε έκρηξη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ακαριαία.

Σύμφωνα με το Live News, πρόκειται για τις: Βούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών, τη 45χρονη Έλενα Κατσαρού, μητέρα ενός 13χρονου αγοριού, ενώ αναμένεται να γίνει εξακρίβωση στοιχείων με DNA για τις άλλες τρεις σορούς.

Βρέθηκε και η πέμπτη σορός

Λίγο μετά τις 16:00, επιβεβαιώθηκε ότι εντοπίστηκε και πέμπτη σορός που ανήκει σε γυναίκα η οποία αγνοούνταν μετά το συμβάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις γυναίκες εργαζόμενες εντοπίστηκαν απανθρακωμένες στο υπόγειο του εργοστασίου, επιβεβαιώνοντας τους χειρότερους φόβους μετά τις αρχικές αναφορές για αγνοούμενες.

Με τον εντοπισμό και της τελευταίας αγνοούμενης, επιβεβαιώνεται πλέον επίσημα ότι και οι πέντε εργαζόμενες που αναζητούνταν έχασαν τη ζωή τους στο βιομηχανικό δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο πριν τις 04:00 τα ξημερώματα.

Με δείγμα DNA η αναγνώριση των σορών

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr, οι συγγενείς των θυμάτων έχουν κληθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου έδωσαν δείγματα DNA, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της τυπικής ταυτοποίησης, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο.

Την υπόθεση εποπτεύει από την πρώτη στιγμή η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελιτοπούλου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμόδιων ανακριτικών αρχών για τα ακριβή αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνεται αρμοδίως, τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει υπάρξει κάποιο επίσημο πόρισμα ή επιβεβαίωση συγκεκριμένου σεναρίου. Τα συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, των εργαστηριακών ελέγχων και της συλλογής όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων παραμένει συγκλονισμένη, καθώς η τραγωδία στη Βιολάντα αφήνει πίσω της πέντε ανθρώπινες απώλειες και βαριά σκιά πένθους στην πόλη.

Έρευνες για τα αίτια της έκρηξης

Ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φονικής φωτιάςστο εργοστάσιο παραγωγής τροφίμων «Βιολάντα» που βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή των Τρικάλων. Τα ακριβή αίτια διερευνά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των τεσσάρων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στο φλεγόμενο εργοστάσιο καλούνται για το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στη Λάρισα για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μίας ακόμα γυναίκας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν συνολικά 13 άτομα την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Από αυτά, 8 εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν και κάποιοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν εμπνέει ανησυχία.