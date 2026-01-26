Τραγωδία στα Τρίκαλα: Η στιγμή της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Βίντεο σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που έγινε η φονική έκρηξη που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε γυναίκες τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Από την ισχυρή έκρηξη η νύχτα μετατράπηκε σε μέρα ενώ κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο κρότος ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε σε όλη την πόλη.

Η στιγμή της έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα όπως αποτυπώθηκε σε κάμερα ασφαλείας. pic.twitter.com/YLZkjvXgWB — Flash.gr (@flashgrofficial) January 26, 2026

Έρευνες για τα αίτια της έκρηξης

Ανοιχτά είναι όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της φονικής φωτιάς τα οποία διερευνά κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Την ίδια ώρα, οι συγγενείς των τεσσάρων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα εργασίας στο φλεγόμενο εργοστάσιο καλούνται για το δύσκολο έργο της ταυτοποίησης, ενώ στη συνέχεια οι σοροί θα μεταφερθούν στη Λάρισα για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό μίας ακόμα γυναίκας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις φλόγες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι σοροί εντοπίστηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο εσωτερικό του εργοστασίου βρίσκονταν συνολικά 13 άτομα την ώρα που ξέσπασε η φωτιά. Από αυτά, 8 εργαζόμενοι κατάφεραν να απομακρυνθούν και κάποιοι μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, κυρίως με αναπνευστικά προβλήματα από την εισπνοή καπνού. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, από τους εργαζόμενους που βγήκαν από το εργοστάσιο, οι 3 παρελήφθησαν από το ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ 2 μετέβησαν σε νοσοκομείο με δικά τους οχήματα. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους και οι περισσότεροι πήραν εξιτήριο.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης, η κατάσταση της υγείας του οποίου δεν εμπνέει ανησυχία.

Με δείγμα DNA η αναγνώριση των σορών

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalanews.gr, οι συγγενείς των θυμάτων έχουν κληθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου έδωσαν δείγματα DNA, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της τυπικής ταυτοποίησης, όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο.

Την υπόθεση εποπτεύει από την πρώτη στιγμή η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων, Ευτυχία Μελιτοπούλου, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και των αρμόδιων ανακριτικών αρχών για τα ακριβή αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Όπως επισημαίνεται αρμοδίως, τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει υπάρξει κάποιο επίσημο πόρισμα ή επιβεβαίωση συγκεκριμένου σεναρίου. Τα συμπεράσματα αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας, των εργαστηριακών ελέγχων και της συλλογής όλων των απαραίτητων στοιχείων.

Η τοπική κοινωνία των Τρικάλων παραμένει συγκλονισμένη, καθώς η τραγωδία στη Βιολάντα αφήνει πίσω της πέντε ανθρώπινες απώλειες και βαριά σκιά πένθους στην πόλη.