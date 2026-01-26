Γκίλφοϊλ για την έκρηξη στη «Βιολάντα»: «Στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές»
Συλλυπητήρια για την τραγωδία στα Τρίκαλα από την πρεσβεία των ΗΠΑ και την επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα.
Τα συλλυπητήρια της στις οικογένειες των θυμάτων της φονικής έκρηξης στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου «Βιολάντα» στα Τρίκαλα εξέφρασε η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και κοινοποιήθηκε από την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ (Kimberly Guilfoyle), αναφέρεται: «Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων της σημερινής τραγικής πυρκαγιάς σε εργοστάσιο στα Τρίκαλα. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με τους τραυματίες. Αναγνωρίζουμε το δύσκολο έργο όσων έσπευσαν πρώτοι στο σημείο και στεκόμαστε δίπλα στην Ελλάδα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».