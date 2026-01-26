Φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: Διαρροή αερίου το βασικό σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα στο οποίο βρήκαν τραγικό θάνατοι πέντε εργαζόμενες εξετάζει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.

Η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα και από την πρώτη στιγμή στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο λαμβάνει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τί συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την ισχυρή έκρηξη.

Ένα από τα επικρατέστερα σενάρια που εξετάζουν οι αξιωματικοί του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι να υπήρξε διαρροή αερίου (πιθανόν προπάνιο) στο εσωτερικό του εργοστασίου και ιδίως στον χώρο παραγωγής, όπου βρίσκονται και οι φούρνοι και από κάποιο σπινθήρα να υπήρξε ακαριαία ανάφλεξη, η οποία προκάλεσε την έκρηξη και την πυρκαγιά.

Σημειώνεται ότι, όπως έγινε γνωστό, η επιχείρηση διέθετε δύο μεγάλες δεξαμενές των 9 κυβικών στον προαύλιο χώρο, με μείγμα προπανίου και βουτανίου, το οποίο μεταφερόταν στις εγκαταστάσεις μέσω ειδικών σωληνώσεων, προκειμένου να λειτουργεί ο χώρος της παραγωγής.

Εκείνο που προβληματίζει τους αξιωματικούς του Πυροσβεστικού Σώματος είναι ότι κανείς από τους μάρτυρες δεν αναφέρει ότι αντελήφθη κάποια μυρωδιά πριν από την έκρηξη. Για το λόγο αυτό αφήνουν ανοιχτή μια μικρή πιθανότατα να συνέβαλε στο κακό και κάποια άλλη χημική αιτία.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις και διευκρινίσεις για όλα τα ερωτήματα θα δοθούν μετά την αυτοψία στο χώρο και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, ενώ έχουν οριστεί και πραγματογνώμονες από την Αθήνα και συγκεκριμένα ένας ηλεκτρολόγος, ένας χημικός και ένας πυροτεχνουργός, οι οποίοι θα υποβάλουν τα πορίσματά τους μετά την έρευνα που θα πραγματοποιήσουν στο χώρο.



«Τα άλευρα δημιουργούν προϋποθέσεις έκρηξης»

Όπως εξάλλου εξήγησε στο μιλώντας στο Mega ο αντιστράτηγος ε.α της Πυροσβεστικής και χημικός, Μιχάλης Χάλαρης για να υπάρξει αυτή η τεράστια ζημιά, σημαίνει ότι υπήρξε ένταση ωστικού κύματος. «Άρα αυτό το δίνουν συγκεκριμένες κατηγορίες ουσιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως θερμαντικές ύλες (σ.σ προπάνιο και βουτάνιο)» αναφέρει αρχικά ο κ. Χάλαρης.

Στη συνέχεια προσέθεσε «Ένα δεύτερο στοιχείο που πρέπει να εξετάσουμε, δεν ξέρω αν υπήρχαν άλευρα ή σκόνες τα οποία επίσης υπό προϋποθέσεις δημιουργούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Σημειώνεται δε ότι, η έκρηξη έγινε στο υπόγειο. Το προπάνιο και το βουτάνιο πάνε και κάθονται στα χαμηλότερα σημεία. Οπότε, αν δημιουργηθεί κατάλληλη αναλογία ατμοσφαιρικού αέρα με προπάνιο και βουτάνιο μας δίνει έκρηξη μόλις υπάρξει πηγή έναυσης».

Η στιγμή της έκρηξης

Βίντεο σοκ βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη στιγμή που έγινε η φονική έκρηξη που στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε γυναίκες τα ξημερώματα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Από την ισχυρή έκρηξη η νύχτα μετατράπηκε σε μέρα ενώ κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι ο κρότος ήταν τόσο δυνατός που ακούστηκε σε όλη την πόλη.