Ελεύθεροι ο ιδιοκτήτης και τα δυο στελέχη για την τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου «Βιολάντα» και οι δύο συγκατηγορούμενοι του για την φωτιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες.

Οι τρεις κατηγορούμενοι απολογήθηκαν την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Όπως είχε γίνει γνωστό, οι τρεις συλληφθέντες ήταν αντιμέτωποι με βαρύτατο κατηγορητήριο. Η δικογραφία περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της πρόκλησης έκρηξης και εμπρησμού από αμέλεια, καθώς και της πρόκλησης σωματικών βλαβών.

Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν πλέον σε βάθος τον φάκελο της υπόθεσης, εστιάζοντας τόσο στις συνθήκες που οδήγησαν στην ανάφλεξη, όσο και στην τήρηση –ή μη– των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας στο εργοστάσιο.

Διαρροή προπανίου σε υπόγειες σωληνώσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμών (ΔΑΕΕ) εντόπισαν διάτρηση σε σωληνώσεις προπανίου που βρίσκονταν εντός τοιχίου στο υπόγειο του εργοστασίου.

Οι έρευνες έδειξαν ότι οι σωληνώσεις είχαν υποστεί φθορά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα τη διαρροή και συσσώρευση αερίου στο υπόγειο, δημιουργώντας έναν εξαιρετικά επικίνδυνο εκρηκτικό μηχανισμό.

Αρχικά ελέγχθηκαν οι εξωτερικές δεξαμενές αερίου, οι οποίες βρέθηκαν άθικτες. Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι οι σωληνώσεις διέρχονταν μέσα από σκυρόδεμα και δομικά υλικά. Κατά τις εργασίες, οι πυροσβέστες έσπασαν το σκυρόδεμα και εντόπισαν τη διάτρηση, με το αέριο να έχει «ποτίσει» το χώμα και τους τοίχους.

Πώς σημειώθηκε η φονική έκρηξη

Η συσσώρευση του προπανίου, που φέρεται να αυξανόταν επί μακρό χρονικό διάστημα, βρήκε διέξοδο στο υπόγειο. Εκεί, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ένας σπινθήρας ήταν αρκετός για να προκαλέσει την έκρηξη.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου, προκαλώντας την κατάρρευση του ισογείου, όπου λειτουργούσε η γραμμή παραγωγής με τους φούρνους. Το ισόγειο υποχώρησε προς το υπόγειο, με τις πέντε εργαζόμενες να χάνουν τη ζωή τους ακαριαία.