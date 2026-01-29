«Εδώ ό,τι θέλουν κάνουν»: Οργή και πένθος για την τραγωδία στα Τρίκαλα

Το Γριζάνο Τρικάλων είναι βυθισμένο στο πένθος, καθώς σήμερα τελείται η κηδεία της Αναστασίας Νάσιου, που βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με άλλες τέσσερις γυναίκες στη συντριβή της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα».

Πίσω από τα δάκρυα, όμως, υπάρχει και η απαίτηση για δικαιοσύνη. Κάτοικοι του χωριού μίλησαν στο Orange Press Agency για την αδικοχαμένη γυναίκα και κατήγγειλαν τις συνθήκες εργασίας, αλλά και τη στάση της εργοδοσίας απέναντι στα ελεγκτικά όργανα και τα σωματεία.

Ο Θύμιος, δεύτερος ξάδελφος της Νάσιου, περιέγραψε το σοκ της είδησης και την κατάσταση που επικρατεί στο χωριό: «Το έμαθα από την τηλεόραση… Την ξέρω γιατί είναι δεύτερη ξαδέρφη μου. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ… Τόσο πολύ… Τι να πούμε… Τα ίδια, τα ίδια».

Ο Κοσμάς, κάτοικος της περιοχής, αναφέρθηκε στα παιδιά της γυναίκας που ζουν μακριά και την αγωνία για τα αίτια του δυστυχήματος: «Τρία παιδιά έχει, ένα στην Αθήνα, δύο στη Γερμανία… Δεν μάθαμε τίποτα για την ουσία, αν είχε διαρροή ρεύμα ή υγραέριο».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του γείτονα Τάσου, που κατήγγειλε την έλλειψη προστασίας των εργαζομένων: «Πήγε το Εργατικό Κέντρο να παρέμβει, αλλά δεν τους άφηναν να μπουν μέσα. Εδώ είναι ‘ό,τι θέλουν κάνουν’. Δεν υπάρχει προστασία των εργαζομένων».