Μαρινάκης για εργατικά δυστυχήματα: «Ξεφτίλα να λες ψέματα στον κόσμο για να κάνεις αντιπολίτευση»

Με σκληρή γλώσσα ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε τις αναφορές για «ρεκόρ της Ελλάδας σε εργατικά δυστυχήματα» μιλώντας για «κίνημα των τυμβωρύχων» οι οποίοι εκμεταλλεύοντα τον πόνο συγγενών, θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας.

Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε πως τα συγκεκριμένα στοιχεία παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο εντός συλλόγου εργαζομένων στην Επιθεώρηση Εργασίας στον οποίο επικεφαλής είναι ο άνθρωπος που συνέταξε το πρόγραμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τα εργασιακά.

«Η Ελλάδα, με βάση τα επίσημα στοιχεία, είναι η τρίτη χώρα με τα λιγότερα εργατικά δυστυχήματα. Σπεύδω να πω, γιατί απευθύνομαι στην κοινωνία, αλλά απευθύνομαι και στους ανθρώπους του κινήματος των ανθρώπων που εργαλειοποιούν τον ανθρώπινο πόνο, δηλαδή αυτούς, οι οποίοι είναι τυμβωρύχοι, του «κινήματος των τυμβωρύχων», ότι και ένας άνθρωπος να χαθεί εν ώρα εργασίας είναι μια θλιβερή είδηση και υποχρέωση της πολιτείας είναι να κάνει όλο και παραπάνω. Αλλά το να προσπαθούν κάποιοι, στο τραγικό άκουσμα της είδησης του θανάτου πέντε συμπολιτών μας, να τετραπλασιάσουν τους νεκρούς από εργατικά δυστυχήματα, για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, για να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους και να κάνουν καριέρα, είναι ό,τι πιο χυδαίο μπορεί να κάνει κάποιος στη ζωή του. Χαρακτηρίζονται για αυτό και θα είμαστε εμείς εδώ για να τους αποκαλύπτουμε την ξεφτίλα τους. Γιατί είναι ξεφτίλα πάνω στο θάνατο των ανθρώπων, πάνω στην ανάγκη για δικαιοσύνη, πάνω στην ανάγκη για επίρριψη ευθυνών σε όποιον έχει ευθύνη, να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις διάσημος και να κάνεις αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Όπως διευκρίνησε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η αρμοδιότητα για αδειοδότηση, εγκατάσταση και λειτουργία μιας μεταποιητικής επιχειρήσεις τροφίμων είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, η αρμοδιότητα ελέγχου πυροπροστασίας και πυρασφάλειας είναι η πυροσβεστική, η αρμοδιότητα για τον έλεγχο των εγγράφων ανήκει την Περιφέρεια και η αρμόδια αρχή για να διαπιστωθεί εάν υπάρχει ή όχι αδήλωτο υπόγειο ανήκει στην πολεοδομική υπηρεσία του εκάστοτε Δήμου.