Επιθεώρηση Εργασίας: Τα πραγματικά στοιχεία για τα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα

Τελικά πόσα είναι τα εργατικά δυστυχήματα στην Ελλάδα για το 2025;

Η Επιθεώρηση Εργασίας εξέδωσε ανακοίνωση με τα επίσημα στοιχεία καθώς τις τελευταίες ώρες, με αφορμή την τραγωδία στη «Βιολάντα», αριθμοί πάνε και έρχονται και ας αφορούν ανθρώπους και όχι πορτοκάλια.

Τα στοιχεία δεν είναι ούτε λόγος να δηλώνουν κάποιοι ότι «επιβεβαιώθηκαν», ούτε φυσικά σχετίζονται με την πορεία και τα αποτελέσματα της έρευνας στο εργοστάσιο. Μια έρευνα που ανήκει, επί του παρόντος, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία η οποία θα συντάξει έκθεση που θα παραδοθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας.

H ανακοίνωση από την Επιθεώρηση Εργασίας





Με αφορμή δημοσιεύματα που αφορούν τον αριθμό των εργατικών δυστυχημάτων, είναι σημαντικό να επισημανθούν τα εξής:



Τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, για το 2021 ήταν 46, για το 2022 ήταν επίσης 46, για το 2023 ήταν 47, ενώ το 2024 ήταν 48.



Για το 2025 τα θανατηφόρα ατυχήματα ανέρχονται σε 42, ενώ άλλα 5 βρίσκονται υπό διερεύνηση.



Τα εργατικά ατυχήματα και ειδικά τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, ερευνώνται από τους Επιθεωρητές Υγείας και Ασφάλειας της Ανεξάρτητης Αρχής της Επιθεώρησης Εργασίας. Η Επιθεώρηση Εργασίας λειτουργεί βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων και ακολουθεί διαχρονικά τη μεθοδολογία ταξινόμησης εργατικών ατυχημάτων της Ευρωπαϊκής Στατιστικής για τα εργατικά ατυχήματα (ESAW).

Υπογραμμίζεται ότι, μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Επιθεώρησης, τόσο η αναγγελία των εργατικών ατυχημάτων, όσο και η όλη διαδικασία διερεύνησης, αξιολόγησης, στατιστικής ταξινόμησης και διαχείρισής τους αποτυπώνεται λεπτομερώς στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Παράλληλα τηρούνται ακριβή στοιχεία όλων των σχετικών δραστηριοτήτων των Υπηρεσιών.

Την αξιοπιστία των καταγραφών των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων από την Επιθεώρηση Εργασίας εγγυώνται και οι λοιποί θεσμοί και δημόσιες υπηρεσίες που επιλαμβάνονται αυτών και εργάζονται παράλληλα με την Επιθεώρηση προς τη διερεύνηση της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ του θανατηφόρου αποτελέσματος και της εξαρτημένης εργασιακής σχέσης (συγκεκριμένα οι Αστυνομικές Αρχές, οι Εισαγγελικές Αρχές και οι

Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες). Ειδικότερα, το ατύχημα αποτελεί αρμοδιότητα αφενός της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία διενεργεί αυτοψία και συντάσσει σχετική έκθεση των αιτιών που προκάλεσαν το ατύχημα, αφετέρου των αστυνομικών αρχών, οι οποίες διενεργούν την αστυνομική προανάκριση, της Ιατροδικαστικής υπηρεσίας, η οποία εκδίδει πόρισμα και τέλος των εισαγγελικών αρχών, που διενεργούν την προανάκριση.



Δημοσιεύματα σχετικά με τον ετήσιο αριθμό εργατικών ατυχημάτων, αντίθετα με τις επίσημες εκθέσεις της Επιθεώρησης Εργασίας, δεν παραπέμπουν ποτέ στην πηγή τους και ουδέποτε εξειδικεύουν τη μεθοδολογία συλλογής, καταγραφής και αξιολόγησης.

Ποιος έδωσε τα «στοιχεία» για τους 200 νεκρούς

Στις αρχές Ιανουαρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων (ΟΣΕΤΕ) έβγαλε δελτίο Τύπου με δηλώσεις του προέδρου Ανδρέα Στοϊμενίδη, μηχανολόγος- μηχανικός και πρώην γραμματέας της ΠΑΣΠ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις οποίες το 2025 στην Ελλάδα «έσπασε το όριο των 200 θανάτων».

Τρομακτικό ρεκόρ θανάτων στην εργασία καταγράφηκε το 2025



Αποκαλυπτικά της τραγικής κατάστασης που επικρατεί στους εργασιακούς χώρους στην Ελλάδα, είναι τα πρώτα στοιχεία που προκύπτουν για το 2025 από τη διαρκή, ανεξάρτητη έρευνα της ΟΣΕΤΕΕ. Σύμφωνα με αυτήν τουλάχιστον 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους στη δουλειά, ενώ άλλοι 332 τραυματίστηκαν πολύ σοβαρά. Τα τελικά στοιχεία θα ανακοινωθούν στα τέλη Φεβρουαρίου όταν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των περιστατικών και η διερεύνηση υποθέσεων που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ή δεν έχουν καταγραφεί από τις αρχές έως σήμερα. Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, δρ. Ανδρέας Στοϊμενίδης, αναφέρει:



«Πλήρως απογοητευτική και τρομακτική, αλλά απολύτως αναμενόμενη καθώς ορίζεται από τις αντεργατικές πολιτικές με κορωνίδα την 13ωρη εργασία την ημέρα και την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι η εικόνα των θανάτων στην εργασία για το 2025 στη χώρα μας και χαρακτηρίζεται με τυπικούς, αλλά και ουσιαστικούς όρους ως ανθρωπιστική κρίση. Επιδεινώνεται από τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών, τη συστηματική υποκαταγραφή και την ανυπαρξία τριμερούς κοινωνικού διαλόγου. Η κλιμάκωση ήταν κάτι που προβλέψαμε από το 2022, ενώ είχαμε εκτιμήσει από τον Μάρτιο του 2025 το σπάσιμο του ορίου των 200 θανάτων για το 2025. Δυστυχώς ο πρόσφατος εργασιακός νόμος, αντί να αντιμετωπίζει το φαινόμενο αυτό, εισάγει ρυθμίσεις που κάνουν τον εργασιακό βίο στη χώρα μας ακόμα πιο αφόρητο».