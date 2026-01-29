Βιολάντα: Το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα, την Αναστασία και την Αγάπη - Σήμερα οι πρώτες κηδείες

Η αυλαία της τραγωδίας στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» πέφτει σήμερα Πέμπτη (29/01) και αύριο Παρασκευή (30/01), με τις πέντε γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους στη φονική έκρηξη να οδηγούνται στην τελευταία τους κατοικία.



Φίλοι και συγγενείς θα πουν σήμερα το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα, την Αναστασία και την Αγάπη, ενώ αύριο θα ακολουθήσουν οι κηδείες της Ελένης και της Βασιλικής.



Η αρχή γίνεται το μεσημέρι της Πέμπτης (14.00) με την κηδεία της 56χρονης Σταυρούλας Μπουκουβάλα, στην ιδιαίτερη πατρίδα της, την Καρδίτσα.



Θα ακολουθήσει η κηδεία της 65χρονης Αναστασίας Νάσιου (15.00) στο Γριζάνο Τρικάλων, ενώ λίγο αργότερα (16.00), θα τελεστεί η κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Οι τρεις σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας

Ιδιαίτερα επιβαρυντική θεωρείται η πρώτη έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, στο εργοστάσιο δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίων, οι σωληνώσεις προπανίου ήταν τοποθετημένες στο έδαφος αντί να είναι υπέργειες ώστε να εντοπίζεται άμεσα διαρροή, ενώ οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου θα έπρεπε να βρίσκονται σε διαφορετική, ασφαλέστερη απόσταση από το κτίριο.

Η συγκεκριμένη έκθεση δεν θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά θα κατατεθεί απευθείας από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην αρμόδια εισαγγελέα.

Η διαρροή προπανίου και οι οσμές που αγνοήθηκαν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως και για την ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις, η οποία –σύμφωνα με ειδικούς– δεν επέτρεπε στο προπάνιο να διαφύγει μετά τη διαρροή. Έτσι, το αέριο συσσωρευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου, το οποίο ερευνάται εάν ήταν δηλωμένο ή αδήλωτο, με αποτέλεσμα να προκληθεί η έκρηξη από σπινθήρα που εκτιμάται ότι προήλθε από αντλίες νερού.

Από την πρώτη ημέρα της τραγωδίας, συγγενείς θυμάτων αλλά και τραυματίες κατέθεσαν ότι είχαν αντιληφθεί έντονη οσμή στον διάδρομο και στις τουαλέτες του εργοστασίου. Όπως υποστηρίζουν, είχαν ενημερώσει τους υπευθύνους, λαμβάνοντας όμως την απάντηση ότι η μυρωδιά προερχόταν από πλυντήρια ή υπονόμους.

Σύμφωνα με την τεχνική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το προπάνιο διέρρεε υπόγεια για διάστημα τεσσάρων έως πέντε μηνών χωρίς να γίνει αντιληπτό, ενώ στον χώρο δεν εντοπίστηκαν ανιχνευτές αερίου, ούτε καν στο υπόγειο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σπινθήρας από μία εκ των αντλιών προκάλεσε την ακαριαία ανάφλεξη του συσσωρευμένου προπανίου και την ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε.