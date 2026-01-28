Τροχαίο στη Ρουμανία: Βίντεο με τραυματία φίλο του ΠΑΟΚ από το νοσοκομείο - «Δώσε δύναμη αγόρι μου»

Βαρύ πένθος έχει σκεπάσει την Ελλάδα μετά το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ. Η τραγωδία συγκλόνισε όχι μόνο την οικογένεια του συλλόγου, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, αφήνοντας πίσω της ανείπωτο πόνο και αναπάντητα «γιατί».



Μέσα σε αυτό το σκοτεινό σκηνικό, ένα βίντεο από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα ήρθε να αποτυπώσει μια στιγμή που προκαλεί ρίγη συγκίνησης. Κατά τη διάρκεια της διακομιδής των τραυματιών, ένας από αυτούς, ο Μάριος, φαίνεται να έχει επαφή με το περιβάλλον και να προσπαθεί να σταθεί όρθιος ψυχικά, παρά τα σοβαρά τραύματά του.



Ένας Έλληνας που βρέθηκε στο σημείο επιχειρεί να του μιλήσει, να τον κρατήσει ξύπνιο και ψύχραιμο. Τον ρωτά πώς λέγεται, με τον νεαρό φίλαθλο να απαντά ήρεμα. Ακολουθεί μια σύντομη ανταλλαγή κουβέντας για την καταγωγή του, πριν ο συνομιλητής του τον ενθαρρύνει να κρατηθεί δυνατός.

Ο διάλογος:

«Το όνομά σου σε παρακαλώ;»

«Μάριος»

«Μάριος; Εσύ είσαι από την Αλεξάνδρεια ε;», ακούγεται στη συνέχεια της συνομιλίας των δύο ανδρών.

«Εντάξει Μάριος, δώσε δύναμη αγόρι μου, εντάξει;».

Την ίδια ώρα, οι επίσημες πληροφορίες από το ιατρικό προσωπικό κάνουν λόγο για τρεις σοβαρά τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν από το νοσοκομείο του Λουγκόι σε εξειδικευμένο κέντρο της Τιμισοάρα. Τα τραύματά τους είναι βαριά, με κατάγματα στη σπονδυλική στήλη, στα πλευρά και τραυματισμούς στο κεφάλι, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής τους.

