Σύστημα Lane Assist: Βοήθεια ή παρεξήγηση στην καθημερινή οδήγηση

Το πολύνεκρο δυστύχημα που σημειώθηκε στους δρόμους της Ρουμανίας, με θύματα επτά νέους ανθρώπους, έφερε ξανά στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και πιο συγκεκριμένα το Lane Assist. Πρόκειται για μια τεχνολογία που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τον οδηγό να διατηρεί το όχημα εντός της λωρίδας κυκλοφορίας, χωρίς όμως να υποκαθιστά τον ανθρώπινο έλεγχο. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τις αρμόδιες αρχές και τους πραγματογνώμονες, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ αυτών και οπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας.

Πώς λειτουργεί το σύστημα διατήρησης λωρίδας

Το Lane Keeping Assist χρησιμοποιεί κάμερες, συνήθως τοποθετημένες στο πάνω μέρος του παρμπρίζ, για να αναγνωρίζει τη διαγράμμιση του οδοστρώματος. Όταν το σύστημα αντιληφθεί ότι το όχημα αποκλίνει από τη λωρίδα του χωρίς να υπάρχει πρόθεση αλλαγής πορείας, προειδοποιεί τον οδηγό με ηχητικά σήματα, δονήσεις στο τιμόνι ή και ελαφριά παρέμβαση στο σύστημα διεύθυνσης. Στόχος του δεν είναι να κρατήσει το αυτοκίνητο «με το ζόρι» στη λωρίδα, αλλά να αποτρέψει στιγμές απροσεξίας, κόπωσης ή απόσπασης προσοχής.

EUROKINISSI

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2024 το σύστημα διατήρησης λωρίδας είναι υποχρεωτικό σε όλα τα νέα επιβατικά οχήματα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέρος της γενικότερης στρατηγικής για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Επεμβατικότητα και ρυθμίσεις από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο

Η συμπεριφορά του Lane Assist δεν είναι ίδια σε όλα τα μοντέλα. Η ένταση της επέμβασης, η ταχύτητα με την οποία αντιδρά, αλλά και το πόσο «αποφασιστικά» διορθώνει την πορεία διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τον κατασκευαστή και τη φιλοσοφία του κάθε συστήματος. Σε ορισμένα αυτοκίνητα η παρέμβαση είναι ήπια και περισσότερο προειδοποιητική, ενώ σε άλλα μπορεί να γίνει αισθητή ως αντίσταση στο τιμόνι. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο οδηγός έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει ή ακόμη και να απενεργοποιήσει το σύστημα, ανάλογα με τις προσωπικές του προτιμήσεις.

Τι συμβαίνει στην προσπέραση και στη χρήση φλας

Κατά τη διάρκεια μιας προσπέρασης, το Lane Assist απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο οδηγός ενεργοποιήσει το φλας. Το σύστημα αναγνωρίζει ότι η έξοδος από τη λωρίδα γίνεται εκούσια και δεν παρεμβαίνει. Αν, ωστόσο, η αλλαγή πορείας πραγματοποιηθεί χωρίς χρήση δείκτη κατεύθυνσης, τότε είναι πιθανό να υπάρξει προειδοποίηση ή ελαφριά διόρθωση, κάτι που πολλές φορές αιφνιδιάζει οδηγούς που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία του.

Σε κάθε περίπτωση, ο οδηγός μπορεί πάντα να υπερνικήσει το σύστημα, ασκώντας μεγαλύτερη δύναμη στο τιμόνι. Το Lane Assist δεν έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τον ανθρώπινο έλεγχο, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά.

Διπλή και διακεκομμένη διαχωριστική γραμμή

Η λειτουργία του συστήματος επηρεάζεται άμεσα από το είδος της διαγράμμισης. Σε δρόμους με διακεκομμένη γραμμή, το Lane Assist αντιλαμβάνεται ευκολότερα τα όρια της λωρίδας και επιτρέπει την αλλαγή πορείας, εφόσον υπάρχει ένδειξη πρόθεσης από τον οδηγό. Αντίθετα, σε διπλή συνεχόμενη γραμμή, όπου η αλλαγή λωρίδας απαγορεύεται, ορισμένα συστήματα εμφανίζουν αυξημένη επεμβατικότητα, προσπαθώντας να αποτρέψουν την έξοδο του οχήματος από τη λωρίδα. Και εδώ όμως, η τελική ευθύνη και ο έλεγχος παραμένουν στον οδηγό.

Μπορεί το Lane Assist να προκαλέσει ατύχημα;

Χωρίς να μπορεί κανείς να αποκλείσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο πριν ολοκληρωθεί η έρευνα, τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο ένα σύστημα διατήρησης λωρίδας να προκαλέσει από μόνο του μια σοβαρή σύγκρουση. Το Lane Assist δεν στρίβει απότομα το όχημα, ούτε αγνοεί τις εντολές του οδηγού. Στις περισσότερες περιπτώσεις λειτουργεί υποστηρικτικά και παθητικά, με σκοπό την αποφυγή ακούσιων λαθών. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν αντικαθιστά την προσοχή, την κρίση και την ευθύνη του ανθρώπου πίσω από το τιμόνι.

Τα όρια της τεχνολογίας και τι δεν κάνει το Lane Assist

Παρά την ονομασία και τις δυνατότητές του, το Lane Assist δεν είναι σύστημα αυτόνομης οδήγησης και δεν λαμβάνει αποφάσεις για τον οδηγό. Δεν «βλέπει» την κυκλοφορία μπροστά, δεν υπολογίζει αποστάσεις από άλλα οχήματα και δεν παρεμβαίνει για να αποφύγει σύγκρουση. Ο ρόλος του περιορίζεται αποκλειστικά στη διατήρηση της πορείας εντός της λωρίδας, με βάση τη διαγράμμιση του δρόμου. Το σύστημα δεν είναι σε θέση να αξιολογήσει αν ένας ελιγμός είναι ασφαλής ή επικίνδυνος. Αν ο οδηγός στρίψει απότομα το τιμόνι ή επιλέξει να εξέλθει από τη λωρίδα, το Lane Assist δεν μπορεί ούτε να «αρνηθεί» την εντολή ούτε να φρενάρει το όχημα. Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται αντίσταση στο τιμόνι, αυτή είναι περιορισμένη και ξεπερνιέται εύκολα από την ανθρώπινη δύναμη.

Σημαντικό είναι επίσης ότι το Lane Assist δεν λειτουργεί αξιόπιστα σε όλες τις συνθήκες. Η απουσία ή η κακή ποιότητα διαγράμμισης, οι στενοί επαρχιακοί δρόμοι, οι στροφές με περιορισμένη ορατότητα ή τα εργοτάξια μπορούν να μειώσουν δραστικά την αποτελεσματικότητά του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το σύστημα είτε απενεργοποιείται είτε λειτουργεί πιο συντηρητικά, χωρίς όμως πάντα να ειδοποιεί ξεκάθαρα τον οδηγό.

Τέλος, το Lane Assist δεν υποκαθιστά την προσοχή και την ευθύνη του ανθρώπου πίσω από το τιμόνι. Η παρουσία του δεν σημαίνει ότι ο οδηγός μπορεί να χαλαρώσει ή να αφήσει το τιμόνι να «δουλέψει μόνο του». Αντίθετα, προϋποθέτει ενεργή συμμετοχή, σωστή χρήση των φλας και διαρκή έλεγχο της πορείας, καθώς η τεχνολογία λειτουργεί υποστηρικτικά και όχι καθοδηγητικά.