Ενός λεπτού σιγή στα γήπεδα της Super League - Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ-Μύκονος για την GBL

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κινείται ο ελληνικός αθλητισμός μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, που κόστισε τη ζωή σε επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ.

Με πρωτοβουλία της λίγκας, θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή σε όλα τα ματς της Stoiximan Super League την ερχόμενη αγωνιστική.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League:

Ανακοινώνεται ότι σε όλους τους αγώνες της 19ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League (31/1 και 1/2/2026), θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, πριν την έναρξη των αγώνων, στη μνήμη των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό τροχαίο δυστύχημα στο ταξίδι τους προς τη Γαλλία, ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη τους.

Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ-Μύκονος για την GBL

Ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τη Μύκονο Betsson για τη Stoiximan GBL δεν θα πραγματοποιηθεί στην αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία, καθώς κρίθηκε αδύνατο για την ομάδα να αγωνιστεί εν μέσω πένθους. Το παιχνίδι μετατέθηκε για τα τέλη Μαρτίου.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ:

Αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson και θα διεξαχθεί 25 Μαρτίου 2026

Μετά από αίτημα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το οποίο έγινε δεκτό από την Stoiximan GBL, αναβάλλεται ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson, που ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

Ήταν ένα αυτονόητο αίτημα και μία αντίστοιχα αυτονόητη απόφαση, λόγω του βαρύτατου πένθους που έχει σκεπάσει όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο αγώνας ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026 στις 18:00, στην πρώτη διαθέσιμη ημερομηνία που υπάρχει στο ιδιαίτερα επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα της σεζόν, το οποίο περιλαμβάνει συνεχόμενους αγώνες σε πρωτάθλημα, κύπελλο και Ευρώπη.

Οι φίλαθλοι που είχαν προμηθευτεί εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ – Μύκονος Betsson, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν κανονικά για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής (25/3/2026).

Όσοι φίλαθλοι, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να κάνουν χρήση των εισιτηρίων που έχουν ήδη προμηθευτεί για τον εν λόγω αγώνα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Δευτέρα έως Παρασκευή (10:00-18:00) στο τηλέφωνο 2310472551.