Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Ο Φαμπιάνο έδωσε τη λύση στους «κιτρινόμαυρους» στο Αγρίνιο

Μετά κόπων και... βασάνων ήρθε η πρώτη νίκη του Άρη για το 2026 στη Stoiximan Super League. Οι «κίτρινοι» δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ στο Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, αλλά το... κάρο από τη λάσπη έβγαλε ο Φαμπιάνο.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός με κεφαλιά από γέμισμα του Ντουντού διαμόρφωσε το 1-0 υπέρ των Θεσσαλονικέων και «υπέγραψε» την επιστροφή στις επιτυχίες. Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι η απόδοση του Άρη ήταν ικανοποιητική.

Ο Παναιτωλικός έπαιζε από το 24' με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Χότζα, αλλά ο γκολκίπερ Κουτσερένκο έβαλε δύσκολα στους παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ.

Το ματς

Ο Άρης της μίας νίκης στα τέσσερα προηγούμενα παιχνίδια γνώριζε ότι το παιχνίδι ήταν must win, όμως και οι γηπεδούχοι ένιωθαν μεγάλη πίεση και έψαχναν ένα θετικό αποτέλεσμα για να βρουν τη χαμένη τους ηρεμία.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν απίθανη ευκαιρία στο 13' με τον Μισεουί, όταν από σέντρα που έγινε από δεξιά και αλλαγή πορείας της μπάλας από τον Νικολαόυ ο Ολλανδός μόνος με τον Κουτσερένκο βρήκε τη μπάλα με το γόνατο και την έστειλε απελπιστικά άουτ!

Στο 20' ο Ματσάν με εκτέλεση φάουλ δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αθανασιάδη, χάνοντας την πρώτη ευκαιρία των γηπεδούχων στο παιχνίδι. Ένα λεπτό αργότερα οι Θεσσαλονικείς απάντησαν με άστοχο σουτ του Μορόν σε τετ α τετ με τον Κουτσερένκο.

Τα «καναρίνια» έμειναν στο 24' με παίκτη λιγότερο. Ο Χότζα έκανε φάουλ στον Μισεουί, ο Παπαπέτρου τον παρατήρησε με κίτρινη, όμως με παρέμβαση του VAR υπήρξε αναβάθμιση κάρτας και απευθείας κόκκινη.

Στο 27' ο Μόντσου με εκτέλεση φάουλ δεν κατάφερε να νικήσει τον εξαιρετικό Κουτσερένκο. Ο Ουκρανός γενικά είχε εξαιρετικές επεμβάσεις και ήταν η αιτία για την οποία το ημίχρονο έκλεισε στο 0-0. Οι τελικές προσπάθειες 1-11 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε. Ο Παναιτωλικός είχε προτεραιότητα να κρατήσει το μηδέν για να αντέξει την πίεση και ο Κουτσερένκο συνέχιζε να λέει «όχι» σε τελικές του αντιπάλου. Στο 53' κράτησε ανέπαφη την εστία του σε προσπάθειες των Μορόν, Ράτσιτς.

Ο χρόνος περνούσε και η ομάδα του Αγρινίου κατάφερνε να κρατά μακριά από την εστία της τον Άρη. Μάλιστα, υπήρξαν στιγμές που έπαιζε ψηλά κρατώντας τους «κίτρινους» μακριά από το δικό της τρίτο.

Τη λύση για τον Άρη έδωσε εν τέλει ο Φαμπιάνο στο 79'. Ο Μόντσου εκτέλεσε πλασαριστά κόρνερ για τον Φρίντεκ, αυτός πάσαρε στον Ντούντου και από το γέμισμα του τελευταίου ο Φαμπιάνο με κεφαλιά νίκησε τον Κουτσερένκο. Η μπάλα φάνηκε να βρίσκει και στον Γκράναθ.Έπειτα από το γκολ αυτό τα πράγματα έγιναν πιο απλά για τον Άρη που έκανε τη δουλειά και κρατά από το ματς αυτό μόνο την επιστροφή στις επιτυχίες.

