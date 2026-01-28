Πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία: «Ακόμη και αύριο (29/1) ο επαναπατρισμός των επτά θυμάτων» (vid)

Σε διαρκή επικοινωνία με τις ρουμανικές Αρχές βρίσκεται η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία, Λιλή Γραμματίκα, η οποία από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα έδωσε το στίγμα των ενεργειών για την επόμενη ημέρα της τραγωδίας. Η κ. Γραμματίκα τόνισε πως προτεραιότητα αποτελεί ο επαναπατρισμός των επτά θυμάτων το συντομότερο δυνατόν, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στο να καταστεί εφικτή η μεταφορά τους ακόμα και αύριο, Πέμπτη.

Παράλληλα, οι ειδήσεις από το ιατρικό μέτωπο φέρνουν ανακούφιση, καθώς οι τρεις φίλαθλοι που νοσηλεύονται παρουσιάζουν σταθερή και βελτιωμένη κλινική εικόνα. Σύμφωνα με τον διευθυντή του νοσοκομείου, ο ένας οπαδός του Δικεφάλου δείχνει να βρίσκεται πλέον σε σταθερή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο τραυματίες επικοινωνούν πλήρως με το περιβάλλον.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παραμένει σε στάση αναμονής, έχοντας διαθέσει ένα αεροσκάφος C-130 στην Ελευσίνα. Το αεροπλάνο είναι έτοιμο να πετάξει προς τη Ρουμανία μόλις δοθεί το πράσινο φως από τους θεράποντες ιατρούς, προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η αεροδιακομιδή των τραυματιών σε ελληνικό έδαφος.

Αναλυτικά η κ. Γραμματίκα ανέφερε: «Η πρεσβεία αμέσως ενημερώθηκε χθες το μεσημέρι για το συμβάν. Έχουμε διαχειριστεί μια δύσκολη κρίση και τραγωδία γιατί είναι νέοι άνθρωποι. Έχουμε 7 ανθρώπους που σκοτώθηκαν επί τόπου και 3 τραυματίες, οι δυο πιο σοβαρά αλλά σε σταθερή κατάσταση και με αισιόδοξη πρόγνωση. Από χθες ήρθε κλιμάκιο της πρεσβείας και πρέπει να τονίσω και να υπογραμμίσω τη συνδρομή και την εξαιρετική συνεργασία των ρουμανικών αρχών και σε ανώτατο επίπεδο και επί τόπου. Το δυστύχημα είναι υπό διερεύνηση, από ελληνικής πλευράς έχουμε 7 σορούς. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό. Κάποιες οικογένειες φτάνουν και προσπαθούμε για την περίθαλψη και τον επαναπατρισμό των τραυματιών με τις καλύτερες συνθήκες. Ακόμα και στον βαρύτερα τραυματισμένο η εικόνα του είναι αισιόδοξη. Όλοι είναι σταθεροποιημένοι και επικοινωνούν με το περιβάλλον».

«Δεν είναι ρόλος μας να κάνουμε διερεύνηση των αιτίων. Είμαι σε επικοινωνία με το υπουργείο και όλες τις αρχές και επαναλαμβάνω την ευγνωμοσύνη για την συνδρομή των ρουμανικών αρχών. Οι σοροί θα επιστρέψουν το συντομότερο δυνατόν, ακόμα και αύριο. Ως μητέρα, ως Ελληνίδα όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί να ευχηθούμε κάτι τέτοιο να μην ξανασυμβεί».