Οι ώρες και τα κανάλια των τριών αγώνων του Σαββάτου (31/01) για τη 19η αγωνιστική της SuperLeague
Δείτε που θα παρακολουθήσετε τα σημερινά παιχνίδια για την 19η αγωνιστική της SuperLeague.
Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το Σάββατο (31/1) η αυλαία της 19ης αγωνιστικής για την Stoiximan Super League.
Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Άρη στις 17:00, το οποίο θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 2 HD.
Μία ώρα μετά και συγκεκριμένα στις 18:00, ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ, αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.
Τέλος, στις 20:00 θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Θεσσαλίας ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΛ Novibet, με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.
Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής
Σάββατο 31 Ιανουαρίου
- Παναιτωλικός - Άρης 17:00
- Ατρόμητος - ΟΦΗ 18:00
- Βόλος - ΑΕΛ Novibet 20:00
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
- Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor 16:00
- Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30
- ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30
- ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00