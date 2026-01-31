Σπορ Ποδόσφαιρο Super League 1 Άρης Ατρόμητος Βόλος ΟΦΗ ΑΕΛ Παναιτωλικός

Οι ώρες και τα κανάλια των τριών αγώνων του Σαββάτου (31/01) για τη 19η αγωνιστική της SuperLeague

Δείτε που θα παρακολουθήσετε τα σημερινά παιχνίδια για την 19η αγωνιστική της SuperLeague.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το Σάββατο (31/1) η αυλαία της 19ης αγωνιστικής για την Stoiximan Super League.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Άρη στις 17:00, το οποίο θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Μία ώρα μετά και συγκεκριμένα στις 18:00, ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ, αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Τέλος, στις 20:00 θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Θεσσαλίας ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΛ Novibet, με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής

Σάββατο 31 Ιανουαρίου

  • Παναιτωλικός - Άρης 17:00
  • Ατρόμητος - ΟΦΗ 18:00
  • Βόλος - ΑΕΛ Novibet 20:00

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

  • Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor 16:00
  • Παναθηναϊκός - Κηφισιά 17:30
  • ΠΑΟΚ - Πανσερραϊκός 19:30
  • ΑΕΚ - Ολυμπιακός 21:00

