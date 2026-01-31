Οι ώρες και τα κανάλια των τριών αγώνων του Σαββάτου (31/01) για τη 19η αγωνιστική της SuperLeague

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει το Σάββατο (31/1) η αυλαία της 19ης αγωνιστικής για την Stoiximan Super League.

Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Παναιτωλικός θα υποδεχθεί τον Άρη στις 17:00, το οποίο θα μεταδοθεί από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Μία ώρα μετά και συγκεκριμένα στις 18:00, ο Ατρόμητος θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ, αναμέτρηση που θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Novasports 2HD.

Τέλος, στις 20:00 θα διεξαχθεί το ντέρμπι της Θεσσαλίας ανάμεσα στον Βόλο και την ΑΕΛ Novibet, με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Το πρόγραμμα της 19ης αγωνιστικής



Σάββατο 31 Ιανουαρίου

Παναιτωλικός - Άρης 17:00

Ατρόμητος - ΟΦΗ 18:00

Βόλος - ΑΕΛ Novibet 20:00

Κυριακή 1 Φεβρουαρίου