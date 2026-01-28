Ραγίζουν καρδιές: Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ σκέπασαν με κασκόλ και μπλουζάκια τα συντρίμμια του δυστυχήματος

Ρίγος συγκίνησης προκαλούν οι εικόνες από το σημείο της τραγωδίας που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 27 Ιανουαρίου στη Ρουμανία, όταν βαν που μετέφερε φιλάθλους του ΠΑΟΚ με προορισμό τη Λυών της Γαλλίας συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους επτά από τα δέκα άτομα που επέβαιναν.

Οι φίλαθλοι είχαν ξεκινήσει από την Κατερίνη, ταξιδεύοντας οδικώς προς τη Λυών για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα της ομάδας τους για το Europa League.

Η είδηση του θανάτου των οπαδών βύθισε στο πένθος την αθλητική κοινότητα και ολόκληρη τη χώρα. Πολλοί φίλοι του ΠΑΟΚ, που είχαν ήδη φτάσει στη Γαλλία ή βρίσκονταν καθ’ οδόν, αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, ενώ η θύρα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Ολιμπίκ Λυών θα παραμείνει κλειστή για τον αγώνα.

πηγή: Thesspost

Κατά την επιστροφή τους, περίπου 200 φίλοι του ΠΑΟΚ ταξίδεψαν οργανωμένα με τέσσερα πούλμαν ως την Τιμισοάρα, για να βρίσκονται κοντά στους τρεις τραυματίες που νοσηλεύονται στο τοπικό νοσοκομείο. Άλλοι οπαδοί μετέβησαν στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το φρικτό δυστύχημα.

Ακόμη και σήμερα, αρκετά συντρίμμια από τη σύγκρουση παραμένουν στην άκρη του δρόμου. Σε μια βαθιά συγκινητική κίνηση, οπαδοί του ΠΑΟΚ κάλυψαν τα υπολείμματα του οχήματος με σημαίες, μπλούζες και κασκόλ της ομάδας, όπως αποτυπώνεται στις φωτογραφίες του ThessPost.gr, τιμώντας τη μνήμη των αδικοχαμένων νέων που ταξίδευαν για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

πηγή: Thesspost

Αισιοδοξία για τους τρεις τραυματίες

Την ίδια ώρα, αισιόδοξες είναι οι εκτιμήσεις των γιατρών στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τριών τραυματιών από το πολύνεκρο τροχαίο που συνέβη χθες, Τρίτη, 27 Ιανουαρίου, στον αυτοκινητόδρομο Ε-70 έξω από την πόλη Λούγκοζ. Αυτό το μήνυμα αποκόμισε η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία Λιλή Γραμματίκη η οποία επισκέφτηκε, το βράδυ της Τρίτης, το νοσοκομείο και ενημερώθηκε από την διεύθυνση για την υγεία των τριών τραυματιών.

«Ενημερώθηκα από τους γιατρούς και τον διευθυντή του νοσοκομείου και η κατάστασή τους είναι σταθερή. Ένας τραυματίας είναι σε αρκετά καλή κατάσταση και ένας βρίσκεται στην εντατική αλλά όλοι έχουν καλή, θετική πρόγνωση και δεν χρειάζονται αίμα. Μέσα σ' αυτήν την τραγωδία όλα αυτά ακούγονται κάπως αισιόδοξα» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρέσβης της Ελλάδας στη Ρουμανία.

Η ίδια ανέφερε ότι ο τραυματίας που είναι στην εντατική δεν είναι διασωληνωμένος αλλά βρίσκεται υπό τεχνική νάρκωση. Σήμερα, Τετάρτη, όπως είπε, θα βγουν όλα τα αποτελέσματα των εξετάσεων και οι γιατροί θα αποφασίσουν αν θα πρέπει να γίνει κάποια χειρουργική επέμβαση.

«Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί»

Η κ. Γραμματίκη ανέφερε παράλληλα ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις ρουμανικές αρχές για τον επαναπατρισμό των νεκρών, τα πτώματα των οποίων βρίσκονται στο νεκροτομείο της πόλης Λούγκος. «Η ταυτοποίηση των νεκρών δεν έχει ολοκληρωθεί όταν αυτό θα συμβεί θα κινήσουμε την διαδικασία μεταφοράς στην Ελλάδα» δήλωσε η Ελληνίδα πρέσβης. Τόνισε ότι τα ονόματα των νεκρών είναι γνωστά, έχουν ενημερωθεί οι συγγενείς τους αλλά δεν θα δοθούν στην δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Το βράδυ της Τρίτης εκατοντάδες οπαδοί του ΠΑΟΚ έφτασαν με πέντε λεωφορεία στην Τιμισοάρα, και συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά από το νοσοκομείο για να συμπαρασταθούν στους τραυματίες. Εκπρόσωπους των οπαδών δέχτηκε η διεύθυνση του νοσοκομείου και αφού ενημερώθηκαν για την κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών αναχώρησαν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, για την Ελλάδα. Οι οπαδοί αυτοί ταξίδευαν οδικώς για την Γαλλία και όσο βρίσκονταν στην Ουγγαρία έμαθαν για το τραγικό δυστύχημα και διέκοψαν το ταξίδι.