Τσίπρας: Βάζει «απέναντι» την Καρυστιανού, θέλει κόμμα εξουσίας και ζητά υπομονή

Με επίθεση προς την κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον τρόπο διακυβέρνησης ο Αλέξης Τσίπρας με την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη καθόρισε και την κριτική του. Μέτωπο προς τη δεξιά και Ακροδεξιά, μέτωπο προς το «φαύλο τρόπο κυβέρνησης, μέτωπο προς τη διαφθορά. Έθεσε ακόμη και το ζήτημα μιας πιο δημοκρατικής εκλογής της ανώτατης ηγεσίας του δικαστικού χώρου.

Όχι, αναφορικά με τους «αρμούς της εξουσίας» και τον έλεγχο τους, αλλά με μια πρόταση απευθείας εκλογής. Το μέτωπο είναι καθαρό για τον ίδιο: απέναντι στη ΝΔ και στον πρωθυπουργό. Το ζητούμενο δεν είναι να «πέσει ο Μητσοτάκης» αλλά το συγκεκριμένο σύστημα διακυβέρνησης. Πολλές φορές αναφέρθηκε σε αυτό, που μόνον τυχαίο δεν χαρακτηρίζεται. Και μπορεί να το είχε αναφέρει και στις προηγούμενες ομιλίες του, αλλά αυτή τη φορά, ήταν «μετωπικός», όπως σημείωναν και δηκτικά όσοι παρακολούθησαν την ομιλία του. Και κάθε φορά, φέρεται να γίνεται ακόμη πιο επιθετικός…



Βάζει «απέναντι» την Καρυστιανού



Αλλά και απέναντι στα νέα κόμματα και στην ίδια την αντιπολίτευση. Μείζονα και ελάσσονα. «Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες», λένε κάποιοι στην κεντροαριστερά. Αλλά και σε αυτό επεδίωξε να στείλει τα δικά του μηνύματα:«κινείται η κοινωνία μας. Και αναζητά εναλλακτική. Για αυτό κερδίζει έδαφος καθημερινά η ιδέα μιας μεγάλης προοδευτικής παράταξης, που θα μπορέσει να βάλει τέλος στο κράτος της απολυταρχίας, της ολιγαρχίας, της αδικίας και της διαφθοράς», σημειώνοντας πως «ο προοδευτικός κόσμος αναζητά μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική δύναμη, κι όχι μικρά και ανίσχυρα να κυβερνήσουν κόμματα. Ούτε μια ακόμη δύναμη διαμαρτυρίας, αλλά εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης».

Τριπλή αναφορά, λένε μερικοί και απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Μαρία Καρυστιανού. Ταυτοχρόνως, όμως, αποτελεί και το δικό του πρόταγμα. Ένα ισχυρό μέτωπο της κεντροαριστεράς με προτάσεις που θα αποκτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και την δυναμική της εξουσίας.



Πάντως, όποιος αναμένει μια δημοσιοποίηση-ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον θα πρέπει να κάνει υπομονή. Τουλάχιστον μέχρι την εαρινή περίοδο, δηλαδή, «ραντεβού με τα κοντομάνικα»…