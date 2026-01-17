Τσίπρας: «H χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική παράταξη, όχι κόμματα διαμαρτυρίας»

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσιάζει στη Θεσσαλονίκη την «Ιθάκη» μέσα από μια ομιλία, που σύμφωνα με τους συνεργάτες του, σηματοδοτεί το πέρασμα στη δεύτερη φάση της στρατηγικής του.

Ο πρώην πρωθυπουργός υπό τις ιαχές των παρευρισκομένων τόνισε πως δεν πρέπει να δοθεί έμφαση στο περιτύλιγμα, όπως είπε, αλλά στο περιεχόμενο.

«Η χώρα χρειάζεται μια ισχυρή κυβερνώσα προοδευτική παράταξη και όχι μικρά και ανίσχυρα κόμματα που δεν μπορούν να κυβερνήσουν, δεν χρειάζεται κόμματα διαμαρτυρίας, τέτοια έχουμε» είπε ο κ. Τσίπρας φωτογραφίζοντας ξεκάθαρα το πολιτικό εγχείρημα που έχει προαναγγείλει η Μαρία Καρυστιανού.

Πάντως ο πρώην πρωθυπουργός επιβεβαίωσε ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει στο τελικό του βήμα τονίζοντας πως υπάρχει το σχέδιο το οποίο υλοποιείται μεθοδικά «όχι πρόχειρα και βιαστικά», ένα σχέδιο που θα έχει πρωταγωνιστές τους πολίτες με ρεαλιστικό πρόγραμμα και τα απαραίτητα πρόσωπα που θα το υπηρετήσουν.

Σφοδρή επίθεση για την εξωτερική πολιτική

«Λάθος και επικίνδυνες» χαρακτήρισε ευρωπαϊκές ηγεσίας ο πρώην πρωθυπουργός ξεκινώντας την ομιλία του και αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις κατηγορώντας τον αμερικανό πρόεδρο ότι προσπαθεί να αντικαταστήσει το διεθνές δίκαιο με το δίκαιο του ισχυρού.

«Οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί άνθρωποι ήμασταν και θα είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα κάθε λαού για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία είτε πρόκειται για τη Βενεζουέλα, είτε για το Ιράν, είτε για τη Ρωσία. Και είμαστε απέναντι στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου, στη γενοκτονία τς Γάζας και στις ένοπλες επεμβάσεις είτε στη Βενεζουέλα, είτε στην Ουκρανία, είτε στην Κύπρο» είπε ο κ. Τσίπρας.

«Μια Ελλάδα ισχυρή είναι μια Ελλάδα που χτίζει συμμαχίες και όχι αναζητώντας προστάτες, ούτε που μπλοκάρει κυρώσεις απέναντι στο Ισραήλ όταν διαπράττει γενοκτονία. Πώς θα ζητήσει κυρώσεις για την Τουρκία όταν παραβιάζει το διεθνές δίκαιο» είπε ο κ. Τσίπρας κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρώτη τοποθέτησή του όταν έγινε η αμερικανική επέμβαση στην Βενεζουέλα. Κατηγόρησε επίσης την κυβέρνηση ότι πρωτοστατεί στην «αντιρωσική υστερία».

«Μια κυβέρνηση που αυτοαποκαλείται δήθεν κεντροδεξιά αλλά τον τόνο τον δίνουν τα ακροδεξιά δεκανίκια που σήμερα έχουν γίνει τραμπικότεροι του Τραμπ» είπε χαρακτηριστικά κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι εγκατέλειψε την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική.

«Η Ελλάδα δεν είναι ισχυρή όταν δίνει τα πάντα στις ΗΠΑ και σε αντάλλαγμα η Ουάσιγκτον πουλάει F16 στην Τουρκία και εμποδίζει το καλώδιο στο Αιγαίο, δεν είναι ισχυρή όταν αγοράζει πανάκριβα εξοπλιστικά αλλά όταν χτίζει τη δική της αμυντική βιομηχανία» συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας και επανέλαβε ότι είναι υπερήφανος για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

«Πατριωτισμός είναι να βάζεις το πατριωτικό συμφέρον πάνω από το πολιτικό και το κομματικό, αυτό είναι πατριωτισμός» είπε.

«Εμείς τους παραδώσαμε την επιτήρηση του FIR της Βόρειας Μακεδονίας και σήμερα δεν μπορούν να διαχειριστούν το δικό μας FIR» σημείωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι ευτύχημα που δε θρηνίσαμε θύματα, δεν ήταν μια άτυχη στιγμή αλλά θέμα πολιτικής επιλογής, οι ελεγκτές προειδοποιούσαν ότι τα συστήματα είναι παλιά. Παραλίγο να βγει πάλι ο πρωθυπουργός και να ζητήσει συγγνώμη για λογαριασμό όλων των προηγούμενων πρωθυπουργών από τον Καποδίστρια, η σύμβαση για το νέο σύστημα είχε υπογραφεί από τη δική μας κυβέρνηση αλλά η κυβέρνηση την έβαλε «στον πάγο» από επιλογή όπως δεκάδες άλλες συμφωνίες γιατί δεν έλεγχαν αυτά τα έργα, δεν τα έχτισε το κλειστό γνωστό επιτελείο».

«Η χειρότερη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση»

Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο για «παράλυση του κράτους» και μίλησε με σκληρή γλώσσα για το «επιτελικό κράτος».

«Δείτε τη στάση της χώρας μας στη συμφωνία της Mercosur που την υπερψήφισε εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων οργανώνοντας θεατρικές συναντήσεις με τους δικούς για να διασπάσει το μέτωπο των αγροτών» είπε ο πρώην πρωθυπουργός εκφράζοντας την πλήρη διαφωνία του με τη νέα αγροτική συμφωνία που όπως είπε θα συνθλίψει τον Έλληνα αγρότη.

«Μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνών κινδύνων η χώρα μας έχει τη χειρότερη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά» είπε ο κ. Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός τόνισε πως αντί για «επιτελικό κράτος» σήμερα υπάρχει ένα «κράτος λάφυρο που δεν λογοδοτεί και καταρρέει σε κάθε κρίση».

Αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση της «Πρώτης Φοράς» ο κ. Τσίπρας, όπως και στο βιβλίο του, είπε πως δεν έγιναν όλα τέλεια από την κυβέρνησή του αλλά όπως σημείωσε, μέσα σε χειροκροτήματα «το δικό μας όπλο δεν ήταν η εμπειρία διακυβέρνησης, το δικό μας όπλο ήταν η εντιμότητα».

Ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε ότι το επόμενο διάστημα θα παρουσιαστεί από το Ινστιτούτο μια νέα πλατφόρμα που θα είναι η εξέλιξη της «Διαύγειας» για τις δημόσιες συμβάσεις.

Το πάνελ και η παρέμβαση Τεμπονέρα

Στο πάνελ βρέθηκαν ο προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ Αντώνης Σαουλίδης, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - πρόεδρος της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου, ο Άρης Στυλιανός, πρόεδρος του τμήματος πολιτικών επιστημών του ΑΠΘ, ο Διονύσης Τεμπονέρας και ο επιχειρηματίας και φίλος του κ. Τσίπρα, Κώστας Τούμπουρος. Το συντονισμό της εκδήλωσης έχει η ηθοποιός Φαίη Κοκκινοπούλου.

Στην παρέμβασή του ο Διονύσης Τεμπονέρας τόνισε ότι «ο συγγραφέας με το βιβλίο του θέλει να κλείσει λογαριασμούς αλλά μοιραία ανοίγει λογαριασμούς με το μέλλον».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης κλήθηκαν να διαχειριστούν μια χρεοκοπία που κληρονόμησαν και αν το έκανε με επιτυχία θα το κρίνει ο ιστορικός του μέλλοντος και όχι οι παραχαράκτες της ιστορίας» συμπλήρωσε ο κ. Τεμπονέρας σημειώνοντας ότι στις πλέον κρίσιμες στιγμές το «πολιτικό κρυφτό» δεν ταιριάζει στην κεντροαριστερά.

