Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, οι «καμπάνες» στη Χαριλάου Τρικούπη - Τι αλλάζει στα σχέδια του

Είναι γνωστό πως ο Αντώνης Σαουλίδης υπήρξε εκ των στενών συνεργατών του Νίκου Ανδρουλάκη. Πρωτοστάτησε, μάλιστα, την εκλογή του, στις εσωκομματικές εκλογές. Και το Σάββατο θα παρευρεθεί στην πολιτική εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα.



Το γεγονός από μόνο του, δεν λέει πολλά. Εξάλλου και στην Αμαλίας- έδρα του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού- εξεπλάγησαν με τον πολιτικό θόρυβο που ξέσπασε με την παρουσία του στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Αλλά και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, ανηψιά του Ροβέρτου Σπυρόπουλου, θα παρευρεθεί, χωρίς, όμως, να προκληθεί κάποιο «επεισόδιο». Δεν είναι λίγοι εκείνοι που ζητούσαν από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να διαγράψει τον κ. Σαουλίδη. Αλλά ορθώς, όπως υποστηρίζεται από ευρύτερους κύκλους, ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποιώντας την παλαιά «Παπανδρεική» φράση, τόνισε πως «έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος».



Το ζητούμενο, βέβαια, δεν ήταν η διαγραφή ή μη του Αντώνη Σαουλίδη αλλά η διαχείριση μιας μεγάλης κρίσης που υπάρχει εδώ και χρόνια στο χώρο της κεντροαριστεράς. Και όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, το φάντασμα της νέας ήττας αρχίζει να εμφανίζεται απειλητικό. Αλλά και στην Αμαλίας, θέλοντας να εξηγήσουν το μέγεθος που έλαβε το γεγονός, εκφράζουν την απορία τους, για την «ταραχή», όπως λένε που επικράτησε στην Χαριλάου Τρικούπη. Λένε, μάλιστα, πως «είναι ανεξήγητο καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ανακοινώσει την ίδρυση κόμματος και είναι γνωστό πως θα περιοδεύσει στις μεγάλες περιφέρειες θέλοντας να μιλήσει με τους πολίτες». Την ίδια στιγμή ούτε ο Σωκράτης Φάμελλος θα παρευρεθεί…



Αυτό, πάντως που αναφύεται, όπως εκτιμάται από πολιτικούς κύκλους είναι πως για μια ακόμη φορά ο Αλέξης Τσίπρας κέρδισε το επικοινωνιακό παιχνίδι. Η όλη υπόθεση έλαβε μεγάλη δημοσιότητα και για την εκδήλωση. Μια επικοινωνιακή εμφάνιση στη δύσκολη περίοδο που βρίσκεται ο πολιτικός χώρος της κεντροαριστεράς.

Ανακοίνωση κόμματος με... κοντομάνικα (;)





Εξάλλου αρκετοί θεωρούν πως η δημόσια τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία κόμματος, θα καθυστερήσει. Πολλοί κάνουν λόγο για «κοντομάνικα», υπονοώντας πως ότι «είναι να γίνει, θα γίνει μετά το Πάσχα και πλησίον του θέρους». Τουλάχιστον σε επίπεδο καιρικών συνθηκών...

Και αυτό, δηλώνει πολλά καθώς ο πρώην πρωθυπουργός δεν δείχνει να βιάζεται για την επόμενη κίνηση του. Και αυτό, λένε στενοί του συνεργάτες «δεν έχει σχέση με τις διαθέσεις άλλων προσώπων που αναζητούν την παρουσία τους στην πολιτική»…