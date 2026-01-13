Τι έλεγε για τον Τσίπρα ο Σαουλίδης

Δεν ξέρω τι θα πει για τον Αλέξη Τσίπρα και την Ιθάκη του ο Αντώνης Σαουλίδης. Θα περιμένω με ανυπομονησία ως το Σάββατο που θα μιλήσει στην εκδήλωση στην Θεσσαλονίκη.

Αυτό που είναι γνωστό όμως, είναι οι απόψεις που εξέφραζε το πρώην στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα για τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα «άτιμα» τα social media είναι μαρτυριάρικα...

Για παράδειγμα, το 2019 όταν ο κ. Τσίπρας επιχειρούσε πάλι να διεισδύσει με τρόπο ανορθόδοξο στη βάση του ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Σαουλίδης του απαντούσε επιθετικά μέσω X:

«Μιλάτε εσείς για υποστύλωμα της Δεξιάς, όταν με δική σας ευθύνη βάφτηκε όλος ο χάρτης μπλε; Εσείς που ξεπλύνατε την καταστροφική πενταετία 2004 -2009; Απευθύνεστε εσείς στην ψυχή του κόσμου του πασοκ, που είστε διάδοχος εκείνων που έστειλαν τον Ανδρέα στο ειδικό δικαστήριο;»

Επίσης, όταν καταδικάστηκε με 13-0 απο τη δικαιοσύνη ο Νίκος Παππάς, στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Σαουλίδης σε γράφημα που έκανε στο fb σχολίαζε απευθυνόμενος στον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ:

«Δικαιοσύνη παντού», εκτός του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Το μεγαλοστέλεχος της «πρώτης φοράς Αριστερά» και ο εξ απορρήτων του Αλέξη Τσίπρα σήμερα καταδικάστηκε από την Δικαιοσύνη για παράβαση καθήκοντος.

Τέσσερα χρόνια πριν, αυτόν και τους συντρόφους του, τους καταδίκασε ο ελληνικός λαός.

Ο σοφός ελληνικός λαός έλεγε πάντα ότι «το ψέμα έχει κοντά ποδάρια».

Άραγε τώρα με μια καταδίκη στην πλάτη, ο Αλέξης Τσίπρας θα διαγράψει τον κολλητό του;

Άραγε σήμερα «υπάρχουν δικασταί είς τα Αθήνας»;

Θα έχει ενδιαφέρον αν θα υπερασπιστεί τις απόψεις αυτές και μεθαύριο στο "Ολύμπιον" ή "περασμένα ξεχασμένα όλα καλά" για να θυμηθώ το γνωστό άσμα.