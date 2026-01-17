Ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: Σκληρή επίθεση στο «επιτελικό κράτος» - Τι θα πει για τα νέα κόμματα

Το επιτελικό κράτος, η στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, οι απευθείας αναθέσεις αλλά και τα εθνικά θέματα θα είναι στο επίκεντρο της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στο «Ολύμπιον» κατά την παρουσίαση βιβλίου «Ιθάκη». Μια ομιλία- εκδήλωση με κυρίαρχο το στοιχείο της κριτικής και των πολιτικών θέσεων. Ο πρώην πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, περνά στη δεύτερη φάση της στρατηγικής του.

Ξεπερνώντας το ιστορικό στοιχείο του βιβλίου, αρχίζει να χαρτογραφεί τις θέσεις επί της εφαρμοσμένης πολιτικής, εκθέτοντας, ουσιαστικά τις πολιτικές του απόψεις, με συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είναι λίγοι οι εκείνοι που υποστηρίζουν πως ο Αλέξης Τσίπρας επανέρχεται στο δημόσιο βίο έχοντας επεξεργαστεί λύσεις που θα τις καταθέτει, όχι σε ένα γενικό πλαίσιο αλλά και με αφορμή την επικαιρότητα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται επί του παρόντος χρόνου.

Στο στόχαστρο το «επιτελικό κράτος»





«Το επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων, των υμέτερων και των υποκλοπών», χαρακτηρίζει το σχέδιο του Κυριάκου Μητσοτάκη, λέει, σημειώνοντας πως «ένα κράτος που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών θα πρέπει να είναι η απάντηση της προοδευτικής παράταξης», στέλνοντας και το δικό του μήνυμα με πολλούς αποδέκτες.

Στενοί του συνεργάτες υποστηρίζουν πως η «ολομέτωπη επίθεση στο επιτελικό κράτος αποκτά έναν ισχυρό συμβολισμό αφού θα γίνει μάλιστα από τη Θεσσαλονίκη, την πόλη από όπου πριν από 23 χρόνια η τότε ηγεσία της ΝΔ είχε ρίξει το σύνθημα για την επανίδρυση του κράτους που οδήγησε τελικά στην… αναπαλαίωσή του. Αντίστοιχα σήμερα το λεγόμενο επιτελικο κράτος οδήγησε στα γνωστά οδυνηρά του αποτελέσματα για τους πολιτες και το κράτος δικαίου» .



Σύμφωνα, επίσης, με πληροφορίες ο Αλέξης Τσίπρας θα επιτεθεί στην κυβέρνηση και για την μπλακάουτ του FIR Αθηνών ενώ θα μιλήσει και για την εμφανίσιμη νέων κομμάτων αναφορικά με την ανάγκη δημιουργίας μιας κυβερνώσας προοδευτικής πρότασης υπογραμμίζοντας την ανάγκη για τις ρίξεις που πρέπει να γίνουν.



Με αφορμή τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει έντονη κριτική στον πρωθυπουργό για την εξωτερική πολιτική του δεδομένου συμμάχου που ασκεί, τονίζοντας τους κινδύνους για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό θα τονίσει την ανάγκη- ιδιαίτερα στην εποχή μας- για επιστροφή της χώρας σε μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική που θα προωθεί τον ιστορικό της ρόλο ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της.