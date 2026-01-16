Ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: Με αιχμή την επικαιρότητα και το νέο σκηνικό λόγω Καρυστιανού

Η αυριανή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αποκτά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Οι νέες δημοσκοπήσεις, η αλλαγή του ευρύτερου πολιτικού σκηνικού αλλά και οι διεθνείς εξελίξεις, δημιουργούν ένα νέο τοπίο και διαμορφώνουν ένα ιδιότυπο πολιτικό κλίμα.



Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός θα επικεντρωθεί στην κυβερνητική πολιτική αλλά και στην ανάγκη δημιουργίας ενός μετώπου στην κεντροαριστερά, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με αφορμή το βιβλίο του, δεν θα παραμείνει στην έκθεση του παρελθόντος αλλά, θα προχωρήσει σε ανάλυση του παρόντος χρόνου, με βάση τα νέα δεδομένα, όπως διαμορφώνονται και από τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Δεν είναι τυχαίο πως συνομιλούσε με εκπροσώπους των αγροτών καθόλη τη διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων τους.

Πιθανή αναφορά στο νέο πολιτικό τοπίο λόγω Καρυστιανού

Είναι σαφές, επίσης, πως οι νέες δημοσκοπικές καταγραφές, έχουν προκαλέσει μια ευρύτερη συζήτηση σε όλο το πολιτικό πεδίο. Θρυλείται πως με έμμεσο τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας θα αναφερθεί στο νέο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, ύστερα από την πολιτική εμφάνιση της Μαρίας Καρυστιανού. Εξάλλου, όπως λένε και στενοί του συνεργάτες, και οι παράγοντες που θα παρευρεθούν ως ομιλητές, συνθέτουν με τον έναν ή τον άλλο τροπο, τον πολιτικό χάρτη, της κεντροαριστεράς. Ο Αντώνης Σαουλίδης,-ΠΑΣΟΚ- η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου-συγγενής του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Ροβέρτου Σπυρόπουλου- ο Άρης Στυλιανού- Νέα Αριστερά- Διονύσης Τεμπονέρας -ΣΥΡΙΖΑ.



Ο Αλέξης Τσίπρας πρόκειται να έχει σήμερα επαφές με αυτοδιοικητικούς παράγοντες, εκπρόσωπους φορέων ενώ λέγεται πως πρόκειται να συμμετέχει και σε συνάντηση με παράγοντες της πόλης, που ήδη έχουν δημιουργήσει τον πρώτο πυρήνα του νέου εγχειρήματος. Το απόγευμα θα συναντήσει νέους της Θεσσαλονίκης σε κεντρικό καφέ. Αξίζει να σημειωθεί πως η παρουσία του, είναι δεύτερη το τελευταίο χρονικό διάστημα, ύστερα από την ομιλία του, πριν μερικούς μήνες, στο συνέδριο του Economist.