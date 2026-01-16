Σε «καλούς ρυθμούς» η οικοδομή - H αγορά «διψά» για μηχανικούς

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΖΟΥΦΗ | ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ «TΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Με πολλά ιδιωτικά και δημόσια έργα σε πλήρη εξέλιξη στην Κεντρική Μακεδονία η οικοδομική δραστηριότητα πάει καλά, σε σημείο να μην επαρκούν οι μηχανικοί. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται και οι ανακαινίσεις σε καταστήματα και σπίτια στη Θεσσαλονίκη, ενώ το γηρασμένο κτιριακό απόθεμα φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για προσεισμικούς ελέγχους και σε ιδιωτικά κτίρια.

