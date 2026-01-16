Η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατήγγειλε ζευγάρι για κάμερες στραμμένες στο σπίτι της - Δύο συλλήψεις

Στη σύλληψη μιας 51χρονης και ενός 55χρονου, ελληνικής καταγωγής, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού, με την κατηγορία της παραβίασης προσωπικών δεδομένων.

Η καταγγελία έγινε από την ευρωβουλευτή και πρόεδρο της «Φωνής Λογικής», Αφροδίτη Λατινοπούλου, η οποία υποστήριξε ότι στην οικία του ζευγαριού, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, είχαν τοποθετηθεί δύο κάμερες ασφαλείας που κατέγραφαν τόσο ιδιωτικό χώρο του δικού της σπιτιού όσο και κοινόχρηστο τμήμα του συγκροτήματος κατοικιών, αναφέρει το τοπικό μέσο thestival.

Κατά τη νομότυπη έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν τις δύο κάμερες ασφαλείας καθώς και τις αντίστοιχες κάρτες μνήμης.