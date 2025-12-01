Λατινοπούλου: Να επανεξεταστεί η θανατική ποινή και ο χημικός ευνουχισμός για ασέλγεια σε ανηλίκους

«Οι λαθρομετανάστες να πάνε στα ακατοίκητα νησιά Γυάρο και Μακρόνησο» πρότεινε η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, σχολιάζοντας τις μεταναστευτικές ροές και τον χειρισμό της κυβέρνησης, ενώ τόνισε ότι πρέπει να επανεξεταστεί η θανατική ποινή, καθώς και ο χημικός ή κανονικός ευνουχισμός σε περιπτώσεις ασέλγειας σε ανήλικους.

Μάλιστα, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, εξέφρασε τη συμπαράστασή της προς τους αγρότες μιλώντας στον ΣΚΑΪ, επισημαίνοντας ότι επί χρόνια έχουν υποστεί σοβαρές αδικίες. Υπενθύμισε ότι «Τόσα χρόνια περίμεναν χρηματοδοτήσεις που έρχονταν ανά δισεκατομμύρια αλλά κατέληγαν σε χέρια πολιτικών και σε λαμόγια πολίτες που τρώγανε με χρυσά κουτάλια μέσα από τα χρήματα που δίναμε από τους φόρους μας», τονίζοντας πως «Όλοι αυτοί οι αγρότες λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια δεν έπαιρναν τίποτα, γιατί παίρνανε προφανώς κάποιοι άλλοι με ιπτάμενα πρόβατα, με πρόβατα μες στις θάλασσες και στα βουνά. Κατανοώ την οργή τους, δεν πρέπει να φτάσουμε σε ακρότητες».

Λατινοπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Μιλάμε για κλίκα πολιτικών»

Σε πιο αιχμηρό τόνο, ανέφερε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι: «Σε αυτό κεντρικός πρωταγωνιστής ήταν ο Μητσοτάκης και γύρω οι ημέτεροι, οι μετακλητοί», υπενθυμίζοντας τις υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας: «Ο Φραπές και ο Χασάπης δεν είχαν τηλεφωνικές επικοινωνίες που είδαν το φως της δημοσιότητας; Όλοι αυτοί δεν απειλούσαν διοικητικούς υπαλλήλους μέσα από τα τηλέφωνα και μιλούσαν για δολοφονίες; Δεν τους ανεχόταν όλα αυτά τα χρόνια η κλίκα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Βορίδης, ο Αυγενάκης; Είναι λες και παρακολουθούμε μαφιόζικη σειρά. Μιλάμε για κλίκα πολιτικών που ανέβηκαν στην εξουσία, μιλούσαν για αριστεία πριν και αυτήν τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι η απόλυτη διαφθορά».

Απαντώντας στο ερώτημα αν τα επίμαχα κονδύλια κατέληξαν στην τσέπη του πρωθυπουργού, η κ. Λατινοπούλου έθεσε ζήτημα έλλειψης θεσμικών διαδικασιών, σημειώνοντας: «Εγώ είμαι δικαστής; Δικαστής και ανακριτής ή εισαγγελέας είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτήν τη χώρα, μόνο αυτός μπορεί να λέει ανερυθρίαστα ότι οι υπουργοί του δεν φέρουν καμία ευθύνη. Από πού αντλεί αυτήν τη βεβαιότητα ο Μητσοτάκης και αθωώνει έτσι απλά σε συνέντευξή του τους υπουργούς;».

Η συζήτηση πήρε ακόμη πιο σκληρή τροπή όταν κατηγόρησε την κυβέρνηση για ιδεολογική κατεύθυνση αντίθετη από τη δήθεν φιλελεύθερη πολιτική που υποστηρίζει ότι εφαρμόζει: «Έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που ταΐζει εγκληματίες και γύφτους». Επανέλαβε ότι το σύστημα επιδοτήσεων λειτουργούσε με στρεβλώσεις που επέτρεπαν «μαϊμουδιές», λέγοντας: «Όταν μοιράζεις με κεφάλια αιγοπροβάτων; Ξέρετε πώς είναι το δίκαιο σύστημα; Μπόνους επιστροφής σε κτηνοτρόφους και αγρότες, δηλαδή επιστροφές επί των καταβληθεισών εισφορών ανάλογα με τη φορολογία του καθενός. Πώς θα κλέψεις εκεί; Αλλά δεν ήθελαν αυτό, διότι δεν μπορούσε να γίνει μαϊμουδιά να φάνε όλοι μαζί. Είμαστε το μόνο φιλελεύθερο οικονομικά κόμμα».

«Οι λαθρομετανάστες πρέπει να είναι στη Γυάρο και τη Μακρόνησο»

Συνεχίζοντας, υποστήριξε ότι πίσω από τα προβλήματα βρίσκεται ένα «σύστημα εξουσίας» που ευνοήθηκε από κυβερνητικές επιλογές: «Εδώ υπάρχει ένας ομφάλιος λώρος διαφθοράς με ένα τεράστιο κράτος το οποίο είναι επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για να ταΐζει κολλητούς, ημετέρους, λαθρομετανάστες, εγκληματίες, γύφτους. Με προσωπική του επιλογή έχουμε μια σοσιαλιστική κυβέρνηση που διατηρεί μέσω διαφθοράς 5 καρτέλ στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ», προσθέτοντας:

«Εμένα μου ταιριάζει μια Ελλάδα που θα γίνει σκούπα σε κάθε γειτονιά. Πρέπει στις γειτονιές της Ελλάδας να μένουν Έλληνες, ούτε Πακιστανοί ούτε Αφγανοί ούτε γκέτο ούτε χατζάρες. Οι λαθρομετανάστες πρέπει να είναι σε κλειστά ακατοίκητα νησιά Γυάρο και Μακρόνησο».

Τέλος, πρότεινε την επανεξέταση θανατικής ποινής, καθώς και χημικό ή κανονικό ευνουχισμό σε περιπτώσεις ασέλγειας σε ανήλικους. «Όταν μιλάμε για ζωές παιδιών και για αγγελούδια, όταν ο δυτικός πολιτισμός έχει εκτραπεί, η Αμερική γιατί το εφαρμόζει; Όταν οι συνθήκες αλλάζουν, πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς».