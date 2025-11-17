Αφροδίτη Λατινοπούλου: Εκτιμώ τον Αντώνη Σαμαρά αλλά η «Φωνή Λογικής» έχει αυτόνομη πορεία

Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Σε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» του Action24 ξεκαθάρισε πως αν και τον εκτιμά και σε πολλά πράγματα στα οποία λέει συμφωνεί μαζί του, έχει δώσει υπόσχεση στον κόσμο να μην υπάρξει συνεργασία στο μέλλον, ακόμη και αν χρειάζεται ποσοστά για να ανέβει το κόμμα.



«Η Φωνή Λογικής έχει αυτόνομη πορεία. Έχω πει επανειλημμένα την άποψή μου για τον Αντώνη Σαμαρά. Τον εκτιμώ. Σε μία δημοκρατία ζούμε, ο κάθε ένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τα δικά μας μάτια είναι καθαρά πάνω στον Κυριάκο Μητσοτάκη που κρατά το τιμόνι της χώρας. Ο κόσμος χρειάζεται μία αλλαγή προς το φρέσκο, το άφθαρτο. Προχωράμε δυναμικά», σχολίασε αρχικά.



«Σε κάποια πράγματα από αυτά που που λέει ο Αντώνης Σαμαράς, συμφωνώ», συνέχισε, ενώ μίλαγε για την οικονομική κατάσταση της χώρας και το οικονομικό σχέδιο της Φωνής Λογικής. «Όχι, δεν θα υπάρξει καμία συνεργασία της Φωνής λογικής, είναι δική μου δέσμευση, το έχω υποσχεθεί στον κόσμο. Ο λαός έχει ανάγκη για μία αλλαγή, να προχωρήσουμε με άφθαρτο πρόσωπα τα οποία χρειάζονται», τόνισε ξανά.

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου κλήθηκε να απαντήσει και στην εξέγερση των μεταναστών στο κέντρο φιλοξενίας στις Σέρρες, λόγω των απορριπτικών αποφάσεων στις αιτήσεις ασύλου.



Η πρόεδρος της Φωνής Λογικής χαρακτήρισε για ακόμη μία φορά τους μετανάστες βίαιους και δήλωσε πως θα έπρεπε να έχουν απελαθεί ήδη από χθες. «Είναι ισλαμιστές, κουβαλούν βία από εκεί που έρχονται γιατί υπηρετούν τη Σαρία. Πρέπει να γίνουν κλειστά κέντρα σε ακατοίκητα νησιά για να μην κινδυνεύουν οι άνθρωποι και οι περιοχές. Πρέπει να προχωρήσουμε σε απελάσεις. Όλοι αυτοί οι μετανάστες θα έπρεπε να έχουν απελαθεί χθες», τόνισε.