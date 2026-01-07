Λατινοπούλου για κόμμα Καρυστιανού: Περιμένω το μαλλιοτράβηγμα με Κωνσταντοπούλου,Τσίπρα, Βελόπουλο

«Προσωπικά δεν με ανησυχεί καθόλου», απάντησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου ερωτηθείσα για τη δημιουργία κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού. Μάλιστα, σημείωσε με καυστική διάθεση «αυτό που περιμένω να δω είναι το μαλλιοτράβηγμά της με Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και Βελόπουλο».

Σε συνέντευξή της στο Action24, η πρόεδρος του κόμματος «Φωνή Λογικής» επισήμανε ότι «είναι δημοκρατικό δικαίωμά της να κάνει κόμμα, είχαμε καταλάβει ότι ενδεχομένως να ήθελε να κεφαλαιοποιήσει τη δημοφιλία που έχει».

Για να συμπληρώσει: «Εμάς ως Φωνή Λογικής μας ενδιαφέρουν αυτά που κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτή ρίχνει την χώρα στα βράχια. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες για λαθρομετανάστευση, παιδεία, υγεία».

Με αφορμή, δε, τις τελευταίες δημοσκοπήσεις σχολίασε «μας δίνουν τουλάχιστον στο 6%, δεν τίθεται ζήτημα να μην μπει στη Βουλή η Φωνή Λογικής» και δήλωσε με έμφαση «κανείς άλλος δεν πρεσβεύει ό,τι εμείς, άρα δεν με απασχολεί το κόμμα Καρυστιανού».



Στην ερώτηση, μάλιστα, αν υπάρχει ενδεχόμενο συνεργασίας του κόμματος «Φωνή Λογικής» με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, η Αφροδίτη Λατινοπούλου απάντησε «κατηγορηματικά όχι». «Η Φωνή Λογικής δεν συνεργάζεται με κανέναν γιατί είναι το πιο υγιές κόμμα με φιλελεύθερη πολιτική. Είδατε κανέναν να μιλάει για τη λαθροεισβολή που γίνεται το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη και αυτό δεν το καταδικάζει κανένας;» είπε χαρακτηριστικά.