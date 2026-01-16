Προκριματικές για βουλευτές – τέλος λέει ο Ανδρουλάκης - Όλα ανοικτά για Κασιμάτη

Τέλος στο ενδεχόμενο να υπάρξουν προκριματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ για την ανάδειξη των υποψηφίων βουλευτών έβαλε ο Νίκος Ανδρουλάκης προαναγγέλλοντας ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί και για τις προσεχείς εθνικές εκλογές θα είναι αυτή που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Από χθες το flash.gr προϊδέαζε για την απόφαση της Χαριλάου Τρικούπη, γράφοντας ότι η σχετική πρόταση που κατέθεσε δημόσια ο Χάρης Δούκας δεν έχει πιθανότητες υλοποίησης. Μέχρι χθες, αρμόδιες πηγές παρέπεμπαν στο συνέδριο όπου δεν αποκλείεται να τεθεί ως αίτημα. Ωστόσο, η στάση του κ. Ανδρουλάκη είναι από τώρα αρνητική και απορριπτική, με βάση το επιχείρημα ότι οι προκριματικές εκλογές είναι κάτι ασυνήθιστο για την παράδοση του ΠΑΣΟΚ και το κυριότερο θα λειτουργούσαν αποτρεπτικά για τη συμμετοχή στις λίστες, ανθρώπων που προέρχονται από την κοινωνία και δεν μπορούν εύκολα να ανταγωνιστούν τα κομματικά στελέχη.

«Επειδή διαβάζω διάφορα θέλω να σας πω το εξής: Το ΠΑΣΟΚ το έκανε αυτό μία φορά πριν από πολλά χρόνια. Όταν θες να φτιάξεις ανοιχτά ψηφοδέλτια και να φέρεις στελέχη από την κοινωνία, δεν τους βάζει στη βάσανο να ανταγωνιστούν έναν κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ. Αν θέλουμε λοιπόν ψηφοδέλτια που θα είναι ανοιχτά στην κοινωνία και όχι προϊόντα κομματικών ανταγωνισμών, η συγκρότηση τους θα γίνει όπως έγινε και κάθε άλλη φορά τα τελευταία τριάντα χρόνια»», εξήγησε σε τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε αργά το βράδυ της Πέμπτης ο κ. Ανδρουλάκης (ONE), ξεκαθαρίζοντας το τοπίο. Κάτι που σημαίνει ότι τα ονόματα που θα αρχίσουν να ανακοινώνονται μετά το συνέδριο, θα επιλεγούν με ευθύνη της Επιτροπής Ψηφοδελτίων υπό τον Πέτρο Λάμπρου.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι πως θα αντιδράσει η πλευρά του δημάρχου Αθηναίων και κατά πόσο θα επιμείνει στην εν λόγω θέση που διατύπωσε πριν λίγο καιρό, μιλώντας στο Action24.

Δεν απέκλεισε τίποτα για Κασιμάτη

Την ίδια ώρα, αναφορικά με το σενάριο που ανέδειξε το flash.gr, προκαλώντας «τσουνάμι» σχολίων από τη βάση του ΠΑΣΟΚ, για την πιθανότητα να συμπεριληφθεί στα πράσινα ψηφοδέλτια των εθνικών εκλογών ή και να προσχωρήσει στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ η Νίνα Κασιμάτη, νυν βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ στη Β΄ Πειραιά, ο Νίκος Ανδρουλάκης ρωτήθηκε σχετικά (το ερώτημα ήταν αν «θα μπορούσε να περιληφθεί στα ψηφοδέλτια η κ. Κασιμάτη όπως ακούγεται και αν είναι ανοιχτά τα ψηφοδέλτια σε στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ») και δεν απέκλεισε τίποτα...

Αν και όπως ανέφερε, δε μπαίνει σε καμία ονοματολογία, κάνοντας έναν εύλογο ελιγμό, αφού τέτοιες ενέργειες δεν ανακοινώνονται σε συνεντεύξεις, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε χαρακτηριστικά ότι «μα, ήδη έχουν έρθει στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ», συμπληρώνοντας με νόημα ότι «στην πορεία προς το συνέδριο μπορούν να έρθουν και άλλοι άνθρωποι και να βοηθήσουν στην προσπάθεια που κάνουμε».

Σε μια παραπλήσια τοποθέτηση από την αντίθετη πλευρά όμως και συγκεκριμένα για την «αυτομόληση» του Αντώνη Σαουλίδη από τον ΠΑΣΟΚ στο υπό ίδρυση κόμμα Τσίπρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «Δημοκρατία έχουμε και ο καθένας είναι υπεύθυνος των πολιτικών του επιλογών. Όπως κάποιοι έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάνε στο ΠΑΣΟΚ, κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο καθένας αξιολογείται βάση των επιλογών και των κινήτρων των επιλογών του», κατέληξε.

Ο κ. Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε τέλος ότι το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα γίνει προς τα τέλη Μαρτίου, με την ημερομηνία να επικυρώνεται στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας που προορίζεται για την επόμενη εβδομάδα, ενώ για μια ακόμη φορά ήταν κατηγορηματικός σε μια ενδεχόμενη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, λέγοντας ότι «για να έχουμε πολιτική αλλαγή πρέπει να αλλαξει κυβέρνηση και αυτό δεν μπορεί να γίνει με τη ΝΔ». Πρόγραμμα, στελέχη και ήθος, είναι το τρίπτυχο -όπως είπε- που θα προταχθεί στο δρόμο προς τις εκλογές.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, υλοποιώντας το σχέδιο για ενίσχυση της εικόνας και των ποσοστών του κόμματός του στο λεκανοπέδιο θα επισκεφθεί το πρωί του Σαββάτου τα βόρεια προάστια και πιο συγκεκριμένα τον Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης.