Αλέξης Τσίπρας: Άλμα στο μέλλον ή σταθερός βηματισμός;

Η πολιτική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, ήταν αποκαλυπτική για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν κάνει πίσω, δεν πατάει φρένο, δεν τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Είναι σαφές πως θέλησε να διασκεδάσει τις όποιες εκτιμήσεις υπήρξαν για αναβολή της επιστροφής του. Το ταξίδι του ξεκίνησε, όπως δήλωσε ο ίδιος, αλλά με έμφαση στην τελική πρόταση και όχι στη δημιουργία κόμματος «εδώ και τώρα». Εξάλλου ο αντίπαλος δεν είναι η κεντροαριστερά ούτε η ανάγκη δημιουργίας ενός άλλου κόμματος διαμαρτυρίας.

Η συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης είχε περισσότερα δεδομένα για την επόμενη ημέρα παρά την ανάλυση του παρελθόντος. Δεν διέγραψε την ιστορική πορεία της διακυβερνήσεως του αλλά επέμεινε στην χαρτογράφηση της νέας του πορείας. Οι παρουσίες βουλευτών νυν και πρώην του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και στελεχών του ΠΑΣΟΚ, δημιουργούν ένα νέο σκηνικό. Και, όπως λένε εκείνοι που γνωρίζουν καλά, «οι παρουσίες στο μέλλον θα πληθαίνουν». Και τα πρόσωπα μπορεί να έχουν τη σημασία τους, αλλά, επίσης, είναι σαφές πως ο ίδιος θα επιλέξει τους συνεπιβάτες της «Ιθάκης» του, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις τελικές επιλογές.

Είναι σαφές, επίσης, πως ο χρόνος μπορεί να είναι καθοριστικός στην πολιτική-το λεγόμενο timing- αλλά ο ίδιος δείχνει να μη βιάζεται. Στενοί του συνεργάτες λένε πως το τελευταίο χρονικό διάστημα επεξεργάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κυβερνητικής πρότασης και συνολικό αλλά και με συγκεκριμένες προτάσεις. Επιδιώκοντας να κερδίσει την εμπιστοσύνη, θέτοντας τα όρια ανάμεσα στην κριτική και τη διαμαρτυρία.

«Δεν ψάχνει για μεταγραφές βουλευτών και προσώπων»

Η εκδήλωση της Θεσσαλονίκης αποτέλεσε μια ευκαιρία για τον ίδιο να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Και να δώσει απαντήσεις στις φημολογίες της τελευταίας περιόδου αλλά και να στείλει τα μηνύματα του, σε πολλούς αποδέκτες.

Οι δημοσκοπήσεις είναι γεγονός πως δεν αποτελούν, προσώρας, τον ούριο άνεμο του «πλοίου» του. Ίσως και για αυτό το λόγο θέλησε να λάβει αποστάσεις και ιδεολογικές και πολιτικές απέναντι σε διαθέσεις νέων προσώπων. Αλλά και πρώην συντρόφων του. Κάποιοι λένε πως «άλλοι είναι σε αναμονή και όχι ο ίδιος». Πολλοί, μάλιστα, θεωρούν πως εκτός του ΣΥΡΙΖΑ και ο χώρος του ΠΑΣΟΚ «απειλείται». Στενοί του συνεργάτες υποστηρίζουν πως ο πρώην πρωθυπουργός δεν «ψάχνει για μεταγραφές βουλευτών και προσώπων». Η περιοδεία του στην πόλη της Θεσσαλονίκης και οι επαφές του με εκπροσώπους φορέων και παραγόντων της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι μια διαφορετική κίνηση από την εκδήλωση της Αθήνας και της Πάτρας.

Και όσο και αν επιδιώκεται να δημοσιοποιηθεί ο χρόνος της τελικής εξαγγελίας, κάποιοι που τον γνωρίζουν καλύτερα, μια απάντηση δίνουν: «μπορεί να του αρέσει ο στίβος αλλά αγαπάει το ποδόσφαιρο»…