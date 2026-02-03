Στα Ιωάννινα η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα - Κόκκαλης και Μπουλμπασάκος στο πάνελ των ομιλητών
Νέα επίθεση προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα εξαπολύσει από τα Ιωάννινα ο Αλέξης Τσίπρας, στο επίκεντρο της ομιλίας Συνταγματική Αναθεώρηση και μετεκλογικές συνεργασίες.
Το Σάββατο το πρωί στα Ιωάννινα, ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει τα χαρτιά του. Δεν θα ανακοινώσει την πολιτική του κίνηση αλλά θα προχωρήσει σε ολομέτωπη επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός, με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου του, αναμένεται να ξεπεράσει τις διαχωριστικές μνήμες του παρελθόντος και να αναφερθεί στη τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Στο επίκεντρο θα βρεθεί προσωπικά ο πρωθυπουργός και με την πρόσφατη απόφαση του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση αλλά και για την προοπτική των μετεκλογικών συνεργασιών.
Ειδικά για την επόμενη ημέρα των εθνικών εκλογών, ο Αλέξης Τσίπρας, θα επισημάνει την ανάγκη μιας άλλης διακυβέρνησης με προοδευτικό πρόσημο για τη δημοκρατική αλλαγή. Είναι σαφές πως το μήνυμα του θα έχει πολλούς αποδέκτες. Ένα μήνυμα που λαμβάνει ευρύτερες διαστάσεις καθώς όλο και περισσότερο ανοίγει η συζήτηση για κυβερνήσεις συνεργασίας.
Εξάλλου και η σύνθεση των ομιλητών στα Γιάννενα φωτογραφίζει και συμβολικά, όπως σημειώνουν και στενοί του συνεργάτες, την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.
Στο πάνελ των ομιλητών θα είναι οι:
Μιχάλης Καλογήρου
Δικηγόρος – Πρώην υπουργός
Μαρία Κατσουλίδη
Ηθοποιός, Καθηγήτρια υποκριτικής
Δημήτρης Κιτσικόπουλος
Ηλ.Μηχανικός , Συντονιστής ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy
Πέτρος Κόκκαλης
Ευρωβουλευτής 2019-2024
Γεώργιος Μπουλμπασάκος
Γιατρός - Πρ.Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής Ευαγγελισμού