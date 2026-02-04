Τη ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ αντί της Διαύγειας φέρνει ο Αλέξης Τσίπρας - Πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού

Παρέμβαση που συνοδεύεται με ολοκληρωμένη πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού της Διαύγειας, αναμένεται να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αργότερο μέχρι σήμερα Τετάρτη (4/2) το απόγευμα, θα κατατεθεί μια «σύγχρονη», όπως τη χαρακτηρίζουν στενοί του συνεργάτες, Διαύγεια με τίτλο ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.

Είναι σαφές, πως η πρόταση δεν είναι τυχαία ούτε για το χρόνο της κατάθεσης ούτε για αυτή καθεαυτή και την επεξεργασία της. Εντάσσεται στο όλο σχέδιο που ετοιμάζεται με χαρακτήρα κυβερνησιμότητας, όπως αναφέρεται και στην επιστημονική ομάδα που προετοίμασε τη «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ».

Ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβητεί ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, μέχρι σήμερα η Διαύγεια καθώς έχουν παρατηρηθεί υπερκοστολογήσεις, με σοβαρές διαστάσεις και οσμή σκανδάλων, επαναλαμβανόμενες αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο κλπ.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας παραθέτει ένα απόσπασμα από την ομιλία του κατά την παρουσίαση του βιβλίου του στη Θεσσαλονίκη και τονίζει:

«Τελικά πόσο διαυγής είναι η Διαύγεια;

Δημόσιες συμβάσεις σε εταιρείες που ιδρύθηκαν λίγες ημέρες πριν την ανάθεση ή έχουν άσχετο αντικείμενο.

Υπερκοστολογήσεις.

Επαναλαμβανόμενες απευθείας αναθέσεις στον ίδιο ανάδοχο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Εκατοντάδες «σπασμένες» αναθέσεις με ποσά λίγο κάτω από το επιτρεπτό όριο.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν περιπτώσεις που η σημερινή ΔΙΑΥΓΕΙΑ δεν μπορεί να εντοπίσει.

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει η Ομάδα Ψηφιακής Πολιτικής, Τεχνητής Νοημοσύνης & Καινοτομίας του ΙΝΑΤ.

Τα ανιχνεύει όλα εύκολα, έγκυρα και έγκαιρα».