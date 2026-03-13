Παύλος ντε Γκρες: Τριήμερο προσκύνημα στο Άγιο Όρος - Οι μονές που θα επισκεφθεί

Τριήμερη επίσκεψη στο Άγιο Όρος πρόκειται να πραγματοποιήσει ο Παύλος ντε Γκρες, γιος του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας Κωνσταντίνου, από τις 26 έως τις 29 Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την παραμονή του θα προσκυνήσει στην Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας και την Ιερά Μονή Καρακάλου, ενώ στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται στάσεις και σε άλλα μοναστήρια του Άθωνα.

Η επίσκεψη αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο γεγονός, αλλά εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση επαφών της οικογένειάς του με το Άγιο Όρος.

Η Χιλιετηρίδα του 1963 και ο Βασιλιάς Παύλος

Ο παππούς του Παύλου, βασιλιάς Παύλος, είχε ηγηθεί των εορτασμών, υποδεχόμενος αρχηγούς κρατών και την ηγεσία της Ορθοδοξίας, με προεξάρχοντα τον Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα. Οι φωτογραφίες της εποχής με τον τότε βασιλιά να ανηφορίζει τα μονοπάτια του Άθωνα παραμένουν ιστορικά τεκμήρια μιας εποχής που η Ελλάδα πρόβαλλε τη βυζαντινή της κληρονομιά παγκοσμίως.

Αργότερα, και ο ίδιος ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος, όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, επισκέφθηκε τον Άθωνα, διατηρώντας σχέσεις με μοναστικές αδελφότητες του Αγίου Όρους.

Γιατί επιλέχθηκαν οι Μονές Μεγίστης Λαύρας και Καρακάλου

Η επιλογή των σταθμών του Παύλου δεν είναι τυχαία, καθώς πρόκειται για δύο από τα σημαντικότερα πνευματικά κέντρα του Άθωνα.

Η Μονή Μεγίστης Λαύρας είναι η πρώτη στην ιεραρχία των αγιορειτικών μονών και η αρχαιότερη όλων. Ιδρυμένη το 963 από τον Άγιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη, αποτελεί το σύμβολο της μοναστικής πολιτείας. Η επίσκεψη εδώ έχει έντονο συμβολισμό, καθώς συνδέεται άρρηκτα με την ίδρυση του Αγίου Όρους.

Η Μονή Καρακάλου, με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ιστορία, είναι γνωστή για την παραδοσιακή της μοναστική ζωή.