ΠΑΣΟΚ: Αλλαγή ατζέντας με προτάσεις και θεσμικές πρωτοβουλίες στη «σκιά» των νέων δημοσκοπήσεων

Από την εσωκομματική ομφαλοσκόπηση που φθείρει και στοιχίζει δημοσκοπικά, στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, ασκώντας πίεση με ποικίλους τρόπους στο Μαξίμου, θέλει να γυρίσει και πάλι την ατζέντα η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Χαριλάου Τρικούπη ανακοινώνει δράσεις και μέτρα για τα μείζονα προβλήματα της κοινωνίας όπως το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο με καμπάνια σε ΜΜΕ και διαδίκτυο.

Την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης αναλαμβάνει πολιτικές και θεσμικές πρωτοβουλίες σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, σε ένα «τερέν» που θεωρεί ότι τον ευνοεί, αφού το δίπολο με τον πρωθυπουργό ενισχύει το κυβερνητικό του προφίλ, το οποίο χρήζει ενίσχυσης.

Τέτοιες παρεμβάσεις είναι η επίκαιρη ερώτηση για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια και η προαναγγελία για αίτημα προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια για το Κράτος Δικαίου.

Σύμφωνα με όσα εξηγούσαν στο flash.gr, συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη, το ΠΑΣΟΚ -κόντρα στη ρητορική της κυβέρνησης για αδιαλλαξία- επιμένει να αποτελεί μια αξιωματική αντιπολίτευση με θεσμικότητα, σοβαρότητα και θέσεις χωρίς λαϊκισμό, «στάση που συνολικά διαμορφώνει την εικόνα του αντίπαλου πόλου και της εναλλακτικής στη ΝΔ».

«Κυβέρνηση στα σχοινιά»

Στο μεταξύ, οι σαφείς αποστάσεις του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη από τη Νέα Υόρκη στις δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη περί «γκριζαρίσματος» στο Αιγαίο ως απόρροια της πολιτικής Σημίτη, έκαναν υψηλόβαθμες πηγές του ΠΑΣΟΚ να μιλούν αργά το βράδυ για «κυβέρνηση στα σχοινιά μετά τη σκληρή απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή».

Υπενθυμίζεται ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε καλέσει τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εξωτερικών «να αποδοκιμάσουν άμεσα τις επικίνδυνες για τα εθνικά μας συμφέροντα δηλώσεις του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη», τον οποίο ο κ. Ανδρουλάκης κατήγγειλε για «θράσος να ξεφύγει από κάθε όριο σεβασμού της πατρίδας, λέγοντας ότι υπάρχει «γκριζάρισμα» στο Αιγαίο και με αυτόν τον τρόπο αποδέχθηκε και αναπαράγει την προπαγάνδα της Τουρκίας».

Στο πνεύμα αυτό, μετά το «άδειασμα» Γεραπετρίτη, το Γραφείο Τύπου του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον κ. Μητσοτάκη να καρατομήσει τον κ. Λαζαρίδη, αλλιώς θα σημαίνει ότι αποδέχεται τις απόψεις του. «Οι διχαστικές και εθνικά επικίνδυνες δηλώσεις του κ. Μακάριου Λαζαρίδη στη Βουλή αναπαράγουν όχι μόνο ακροδεξιά ρητορική αλλά την ίδια την προπαγάνδα και τις παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο. Μετά τη σαφή αποδοκιμασία από τον Υπουργό Εξωτερικών, ο Πρωθυπουργός οφείλει να απομακρύνει τον κ. Μακάριο Λαζαρίδη από τη θέση του Κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του κόμματός του. Εκτός, φυσικά, αν συμφωνεί με εκείνον», κατέληγε η ανακοίνωση.

Στο εσωκομματικό προσυνεδριακό πεδίο, στις 18.00 στην Χαριλάου Τρικούπη πραγματοποιείται υπό τον γραμματέα της Κ.Ο.Ε.Σ. Γιάννη Βαρδακαστάνη, η συνεδρίαση της Γραμματείας της Επιτροπής Προγράμματος.