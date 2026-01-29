Ο Γερουλάνος και το «φάουλ» με την αφίσα (φωτ.)

Θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια στην Χαριλάου Τρικούπη αποτελεί τελευταία, η έντονη εσωκομματική κινητικότητα που επιδεικνύει ο Παύλος Γερουλάνος, ο οποίος -για όσους παρακολουθούν εκτός ΠΑΣΟΚ- φαίνεται ότι κινείται πιο αθόρυβα από τον φασαριόζο στα ΜΜΕ, Χάρη Δούκα, αλλά συμβαίνει το αντίθετο.

Μετά λοιπόν την εντυπωσιακή εκδήλωση που πραγματοποίησε στην Αθήνα για το καλωσόρισμα της χρονιάς, ακολουθούν αρκετές ακόμη παρουσίες του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, στο πλαίσιο των προσυνεδριακών δράσεων του κόμματος.

Πολλές Νομαρχιακές είναι λογικό να ζητούν δυνατά ονόματα για να γεμίσουν πιο εύκολα οι αίθουσες και ο Γερουλάνος είναι μια τέτοια περίπτωση. Ωστόσο, το ποιος θα πάει που, δεν κανονίζεται από τους ίδιους τους βουλευτές, αλλά κεντρικά υπό την καθοδήγηση του οργανωτικού τομέα.

Αυτό που μαθαίνω πως έχει ενοχλήσει και του χρεώνουν ορισμένοι ως φάουλ, αν και μπορεί να μην ευθύνεται ο ίδιος αλλά η Νομαρχιακή που τον κάλεσε να μιλήσει (γιατί ως φαίνεται δεν τήρησε τη διαδικασία και αυτενέργησε), αφορά την εκδήλωση στις Σέρρες.

Εκεί λοιπόν -οι πληροφορίες λένε- ότι τα κανόνισαν πρώτα μόνοι τους ότι θα καλέσουν για ομιλητή τον Γερουλάνο και η Χαριλάου Τρικούπη το έμαθε κατόπιν εορτής. Κι αντε πες, στο όνομα της ενότητας να μην το κάνουν θέμα.

Οι Σερραίοι ΠΑΣΟΚοι έβγαλαν και μια αφίσα δική τους, όχι αυτή που βγάζει το ΠΑΣΟΚ για όλες τις σχετικές εκδηλώσεις, η οποία παρέπεμπε σε προσωπική εκδήλωση του Γερουλάνου με μια τεράστια φωτογραφία του. Για να καταλάβει κανείς τη διαφορά, σε άλλη ομιλία που επρόκειτο να κάνει στην Ηλεία, η αφίσα ήταν η κλασική του ΠΑΣΟΚ, οπότε ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Τελικά και οι δύο εκδηλώσεις αναβλήθηκαν λόγω του πένθους από τα δυστυχήματα σε Τρίκαλα και Ρουμανία, αλλά ωστόσο αυτό που μένει είναι ότι ο Γερουλάνος ετοιμάζεται κι ας είναι πολύ νωρίς. Άλλωστε η εκδήλωση στις Σέρρες θα γίνει τελικά την Παρασκευή. Αδιάψευστος «μάρτυρας» η νέα εκδοχή της αφίσας...

Η αφίσα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ στις Σέρρες