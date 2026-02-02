«Ψεύτικο το δίλημμα Μητσοτάκης ή χάος» λέει ο Πρωθυπουργός-«Δε τα βασίζουμε όλα στο Διεθνές Δίκαιο»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και λίγο πριν από τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κράτησε ανοιχτό το «παράθυρο» τη Χάγης ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα έχει μία και μόνο διαφορά με τη γειτονική χώρα που αφορά στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα.

«Όσο υπάρχει στο τραπέζι η εντός εισαγωγικών θεωρία των γκρίζων ζωνών, όσο και εμμέσως αμφισβητείται η κυριαρχία στο Αιγαίο και όσο κρέμεται από πάνω μας μια απειλή πολέμου είναι δύσκολο να φτάσουμε σε αυτό το σημείο» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο θα γίνει σε κάθε περίπτωση πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, κράτησε όμως χαμηλά τον πήχη των προσδοκιών: «Όσο η Τουρκία προσθέτει σε αυτό το «μενού» με άλλα θέματα, θεωρώ δύσκολο να προχωρήσουμε περαιτέρω προς αυτή την κατεύθυνση. Χαρακτήρισε το casus belli «αναχρονιστικό» και ξεκαθάρισε πως τα 12 ναυτικά μίλια είναι μονομερές και αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας.

«Δεν χρειάζονται επιδιαιτητές ή διαμεσολαβητές στα ελληνοτουρκικά. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άδεια από κανέναν για έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης των ελληνικών νησιών» προσέθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα καθίσταται ένας κρίσιμος παίκτης στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας με τον κάθετο διάδρομο. «Καταρρίπτονται τα επιχειρήματα ότι εμείς δεν είχαμε κανέναν δίαυλο επικοινωνίας με την νέα κυβέρνηση Τραμπ» σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Το δίλημμα δεν είναι Μητσοτάκης ή χάος»

«Το δίλημμα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος, δεν συγκρίνομαι με το χάος αλλά με τους πολιτικούς μου αντιπάλους» τόνισε ο πρωθυπουργός και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 χωρίς αλλαγή του εκλογικού νόμου.

Επανέλαβε ότι στοχεύει στην αυτοδυναμία της ΝΔ, σημείωσε ωστόσο πως εν τέλει ο λαός είναι εκείνος που θα δείξει την κατεύθυνση μέσα από τις κάλπες. «Θα προσέλθω στις εκλογές με ήσυχη τη συνείδησή μου ότι τα περισσότερα, αν όχι όλα, από αυτά που είπαμε τα κάναμε και όποια δεν κάναμε να εξηγήσουμε γιατί δεν τα κάναμε» προσέθεσε.

«Το Σύνταγμα είναι σαφές, αν δεν υπάρχει πλειοψηφία το πρώτο κόμμα οφείλει να διερευνήσει το ενδεχόμενο σχηματισμού κυβέρνησης» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης ερωτηθείς για την επόμενη μέρα της κάλπης, προσθέτοντας:

«Το ΠΑΣΟΚ θέλει να κάνει αριστερή συμμαχία; Να κάνουν μέτωπο; Ακούω συχνά να φύγει ο Μητσοτάκης. Μπορεί να είναι ένας εύλογος στόχος και τελικά να αποφασίσουν οι πολίτες. Από εκεί και πέρα όμως, η συζήτηση αυτή δεν αφορά εμένα. Εγώ ξέρω τι θέλω να κάνω».

«Η φιλοδοξία μου είναι το 2030 να έχουμε κλείσει τις εκκρεμότητές μας με το πελατειακό κράτος» τόνισε ο πρωθυπουργός και αναφερόμενος στην αναθεώρηση του Συντάγματος τόνισε πως υπάρχουν καίριας σημασίας ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν όπως το άρθρο 86 και η αξιολόγηση στο δημόσιο.

Για τη μονιμότητα στο δημόσιο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως υπάρχει τρόπος να συνδεθεί με την αξιολόγηση. «Με θάρρος και διάθεση συναίνεσης να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, να φύγουμε από το σκληρό πεδίο της κομματικής περιχαράκωσης» τόνισε.

«Η Ελλάδα δε τα βασίζει όλα στο Διεθνές Δίκαιο»

Ερωτηθείς για τις τεκτονικές γεωπολιτικές εξελίξεις που προκαλούνται κυρίως από το δόγμα της διοίκησης Τραμπ, ο κ. Μητσοτάκης ήταν σαφής:

«Η Ελλάδα δε τα βασίζει όλα στο Διεθνές Δίκαιο. Θα υπερασπιζόμαστε την ισχύ των αξιών, αλλά θα αναγνωρίσουμε και την αξία της ισχύος μας. Για εμάς το Διεθνές Δίκαιο θα είναι πάντα σημείο αναφοράς, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε αφελείς: πρώτα και πάνω απ' όλα η ασφάλεια της πατρίδας».