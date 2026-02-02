A haber: Στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα ο Μητσοτάκης - Τη «λύση win-win» θα επαναλάβει ο Ερντογάν

Σύμφωνα με το φιλοκυβερνητικό δίκτυο A haber, βασικά θέματα της ημερήσιας διάταξης θα περιλαμβάνουν την τελευταία κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις περιφερειακές εξελίξεις και διάφορες προσπάθειες συνεργασίας που επιδιώκει η Ελλάδα. Θα συζητηθούν επίσης οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.



Το τουρκικό δίκτυο υποστηρίζει ότι η Τουρκία διατηρεί τη σταθερή της στάση όσον αφορά τη διατήρηση ανοιχτών διπλωματικών διαύλων και την ανάπτυξη σχέσεων γειτονίας.



Παράλληλα όσον αφορά τις θέσεις που θα διατυπώσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το A haber υποστηρίζει ότι αναμένεται να επαναλάβει τον «κλάδο ελαίας» της Τουρκίας στον Έλληνα πρωθυπουργό κατά τη συνάντησή τους.



Ο Τούρκος πρόεδρος θα μεταφέρει για άλλη μια φορά στον Έλληνα ομόλογό του ότι «οι δύο γειτονικές χώρες θα πρέπει να συνεργαστούν στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο με βάση την αρχή «win-win».



Η Άγκυρα θα βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δίνοντας προτεραιότητα στη συνεργασία έναντι της έντασης και στον διάλογο έναντι της σύγκρουσης, δείχνοντας σαφώς τη βούλησή της να επιλύσει τα προβλήματα με τον γείτονά της, μέλος της ΕΕ.