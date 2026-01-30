Μητσοτάκης - Ερντογάν: Για τις 11 Φεβρουαρίου «κλειδώνει» το ΑΣΣ

Μπορεί η απέναντι πλευρά του Αιγαίου να επενδύει συστηματικά στην ένταση, ειδικά το τελευταίο διάστημα, οι εξελίξεις όμως τρέχουν ως προς το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του Flash.gr, η ημερομηνία που κλειδώνει είναι η 11η Φεβρουαρίου επάνω στην οποία φαίνεται να υπάρχει συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Σημειώνεται πως στις 12 Φεβρουαρίου υπάρχει η άτυπη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες ενώ στις 13 ξεκινούν οι εργασίες της ετήσιας Διάσκεψης Ασφαλείας του Μονάχου.