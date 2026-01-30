Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό της Κροατίας στο Ζάγκρεμπ

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Κροάτη ομόλογό του Αντρέι Πλένκοβιτς (Andrej Plenković) στο Ζάγκρεμπ, όπου συνεδριάζουν την Παρασκευή (30/1) και το Σάββατο (31/1) οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.



Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν ζητήματα διμερούς και ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, η οποία βρίσκεται στην ατζέντα του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου.

Φωτο: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού